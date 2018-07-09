Ayşe Nur Bahçekapılı Kimdir , Nerelidir?

Sosyal medyada yeralan iddialarda Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi.

Bu iddialar üzerine vatandaşlar Ayşe Nur Bahçekapılı'nın kim olduğunu ve aslen nereli olduğunu araştırmaya başladı.

23. ve 24. dönem hükümetinde AK Parti Grup Başkanvekilliği ile TBMM Başkanvekilliği görevlerini yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu'dur. 26 Kasım 1954'te Trabzon'nun Maçka' İlçesinde doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene olan Bahçekapılı, vukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi.

23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yeğenidir.

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