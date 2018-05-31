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AYM'nin Ret Kararına CHP'den İlk Tepki

Anayasa Mahkemesi 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti. Ret kararının ardından CHP'den ilk açıklama geldi.

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AYM'nin Ret Kararına CHP'den İlk Tepki

Anayasa Mahkemesi 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti. Ret kararının ardından CHP'den ilk açıklama geldi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:18
AYM'nin Ret Kararına CHP'den İlk Tepki

Anayasa Mahkemesinin ret kararına CHP'den ilk tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı son dakika açıklamasında, Anayasa Mahkemesinin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesi kararını ermesi ile ilgili, "AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir." ifadelerini kullandı..

Küçük bir basın görüşmesi gerçekleştiren Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye gittiklerini hatırlattı.

Söz konusu yasada, seçim güvenliğini ihlal eden çok açık düzenlemelerin olduğunu, serbest seçim hakkının ihlal edildiğini kaydeden Tezcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir. Bu kararıyla AYM'nin üzerindeki iktidar baskısı gölgesini atmasını beklerdik ama bir kere daha AYM'nin Anayasa'ya, evrensel hukuk ilkelerine göre değil, tek adam rejiminin dayatmaları ve telkinlerine göre hareket ettiğini görüyoruz. Hiçbir çağdaş ülkede olmayacak şekilde mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılabileceği, sandık taşımalarının yapılacağı, sandıkların bölüneceği gibi düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığını söylemek, ya Anayasa'yı bilmemektir ya siyasete karşı hukuku savunma cesaretine sahip olamamaktır. İkisinden birisidir."

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

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Anayasa Mahkemesi'nin 'Seçim' Kararına Hükümetten İlk Tepki
Anayasa Mahkemesi'nin 'Seçim' Kararına Hükümetten İlk Tepki
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