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Ayhan Barut'tan itfaiyeciler için yasa teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, canı pahasına görev yapan itfaiyecilerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik yapılarak 'İtfaye Hizmetleri Sınıfı' tanımı yapılması için Meclis'i göreve çağırdı.

Ayhan Barut'tan itfaiyeciler için yasa teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, canı pahasına görev yapan itfaiyecilerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik yapılarak 'İtfaye Hizmetleri Sınıfı' tanımı yapılması için Meclis'i göreve çağırdı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:26
Ayhan Barut'tan itfaiyeciler için yasa teklifi

YASA TEKLİFİ MECLİS'TE
 

İtfaiye Haftası'nda Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda ziyaret ettiği itfaiyecilerin sorunlarına çözüm arayan Ayhan Barut, Meclis'in açılmasıyla birlikte harekete geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi sunan Ayhan Barut, "Toplumun bütün kesimleri tarafından çok ağır ve zor koşullarda görev yaptığı kabul gören itfaiyecilerin ilgili kanunda Genel İdari Hizmetler Sınıfı kapsamından çıkarılarak 'İtfaiye Hizmetleri Sınıfı' olarak adlandırılmasını istiyoruz. Bu tanımla birlikte hem özlük haklarına ilişkin tüm hakları teslim edilmeli hem de yaşamakta oldukları sorun ve sıkıntılar için çözüm üretilmelidir" dedi. 

"CANLARINI HİÇE SAYARAK ÇALIŞIYORLAR"

İtfaiyecilerin özverili çalışmalarıyla kutsal bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Ülkemizde ağır ve zor şartlar altında hizmet veren çalışanlarımızdan önemli bir grup da itfaiyecilerdir. İtfaiyeciler doğrudan insan hayatını kurtarmayı hedefleyen bir meslek olmakla birlikte aynı duyarlılıkla diğer canlıların hayatları için de mücadele veren çok kıymetli bir çalışan grubumuzdur. Yaptıkları iş kapsamında pek çok tehlikeye, fiziksel, kimyasal, psikolojik olarak maruz kalmaktadırlar. İtfaiyeciler yangın, trafik kazası, göçük, intihara teşebbüs, deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra her türlü patlamaya karşı yaşanan acil durumlara müdahale eden, yine, su - metan gazı gibi boğulmaların yaşandığı olaylara da canları pahasına müdahale ederler. Bu denli önemli ve zor koşullar altında çalışan itfaiyeciler büyükşehir ve kimi il belediyeleri dışında, pek çok il ve ilçe belediyesinde 24 saat görev yapmak durumundadırlar."



"YASA DEĞİŞMELİ, SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ"

Bu ağır çalışma koşullarına karşın itfaiyecilerin yemek ücreti dahi alamadığını dile getiren Ayhan Barut, şunları söyledi:
"Tehlikeli müdahaleler esnasında dünyada olduğu gibi ülkemizde de onlarca itfaiyeci maalesef yaşamını yitirmektedir. İtfaiyeciler soludukları zehirli dumanlardan dolayı ağırlıklı olarak akciğer ve cilt kanseri riski taşımakta ve her durumda büyük bir hayati risk altındadırlar. Toplumun bütün kesimleri tarafından bu denli ağır ve zor koşullarda görev ifa etmeye çalıştığı kabul gören itfaiyecilerin ilgili kanunda Genel İdari Hizmetler Sınıfı kapsamından çıkarılarak aynı kanunun ilgili maddesinde 'İtfaiye Hizmetleri Sınıfı' olarak adlandırılması ve bu tanımla birlikte hem özlük haklarına ilişkin tüm hakları teslim edilmeli hem de yaşamakta oldukları sorun ve sıkıntılar için çözüm üretilmelidir."

İŞTE O TEKLİF

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Meclis'e sunduğu yasa teklifinde şu ifadeler yer alıyor:
"MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki bent eklenmiştir.
“XIII – İTFAİYE HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda görev yapan itfaiye memurlarını kapsar. 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

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