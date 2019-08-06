Ayhan Barut, Rehabilitasyon öğretmenleri için Çözüm İstedi!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Rehabilitasyon Merkezleri'nde çalışan öğretmenlerin dramına çözüm bulunmasını istedi. Rehabilitasyon öğretmenlerinin statü talepleri, özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağıran Ayhan Barut, gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

SORUNLARI ANLATTI

Çok sayıda sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişim mezunu gibi eğitimcilerin sertifika programı ile Rehabilitasyon Merkezleri'nde görev yaptığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Ancak gerek yasal statü gerekse ekonomik kaygılarından ötürü maalesef mesleki itibarlarını kaybeden öğretmenler, şoför, hizmetli, temizlik görevlisi, aşçı ve orta öğretim diplomasına sahip usta öğretici gibi değerlendiriliyor. Devlet okullarında öğretmenler bir çok sorunla boğuşurken, rehabilitasyon öğretmenleri kamuda görevli olan meslektaşlarından daha çok mesai yapıyor" dedi.

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDI

Rehabilitasyon öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlara değinen Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Yoğun çalışma temposu nedeniyle ailelerine, çocuklarına vakit ayıramayan rehabilitasyon öğretmenleri, yeterince tatil yapamıyor, kendini geliştiremiyor, sosyal bir aktiviteye katılamıyor. Rehabilitasyon öğretmenleri hastalandığında veya hastası olduğunda alınan izinleri kabul edilmiyor, izinlerden dolayı kesintiler yapılıyor. Doğum iznine çıkan öğretmenlerin yerine yeni öğretmenler işe alınınca ortaya ciddi sorunlar çıkıyor. Rehabilitasyon merkezlerince hazırlanan sözleşmelerin bir yıl gibi süreyle yenilenmesi nedeniyle kıdem tazminatı hakkı yok sayılabiliyor. Eğitim-öğretim ile ilgili resmi makamlarca yapılan görüşmelere davet edilen öğretmenlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen olarak görülmemesi, bundan dolayı harcırah alamamaları, öğretmen kimliği verilmemesi ve bazı kamu kurumlarında öğretmen olarak tanınmaması, toplu ulaşım, konaklama ve banka işlemlerinde kamuda görevli öğretmenlere verilen haklardan yararlandırılmamaları başka bir sorun. Bütün sektörlerde ve işletmelerde deneyimli personel aranırken özellikle de eğitim konusunda kurumlar tecrübeli öğretmen ararken rehabilitasyon merkezleri tecrübeli öğretmen yerine yeni mezunların peşine düşüyor. Bunlara benzer onlarca sorundan bahsetmek mümkün. Eğitim ideali uğruna yıllarını veren rehabilitasyon öğretmenlerimizin sorunlarına duyarlılık ve çözüm bulunmasını istiyoruz. Rehabilitasyon öğretmenlerimizin statü sorununa, özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili taleplerine kulak verilmesini talep ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konuda harekete geçmeye ve gerekli yasal düzenlemeler için adım atmaya çağırıyoruz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA