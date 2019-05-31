Ayhan Barut, özel eğitim gereksinimi olan otistik çocuklar için sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, otistik çocuklar için devlet okullarında oluşturulan özel sınıflarda bazı eğitmenler tarafından yeterli özenin gösterilmediği, gerekli eğitim ve öğretimin verilmediğine yönelik şikayetleri Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sunan Ayhan Barut, "Bu şikayetler ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okul yönetimlerine de yapılmasına rağmen neden gerekli önlemler, inceleme ve denetimler yapılmamaktadır?" dedi.



"BAKANLIK TEDBİR ALMALI"



Türkiye'de otistik çocukların bağımsız yaşayabilmeleri, davranış problemlerini en aza indirerek ihtiyaç duydukları becerileri kazanabilmeleri için Otistik Çocuklar Eğitim Programı uygulandığını ifade eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Program otistik çocukların özelliklerine ve eğitsel ihtiyaçlarına göre 3-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş şeklinde üç ayrı gelişim evresine göre düzenlenmiştir. Bu program, özel eğitim okullarında verildiği gibi, örgün eğitim veren devlet okullarımızda da oluşturulan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM) ve diğer kaynaştırma sınıfları eliyle uygulanmaktadır. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız için, Anayasamızın 42'nci maddesi ile eğitim sistemimizi düzenleyen diğer yasal düzenlemelerde Milli Eğitim Bakanlığına görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu çerçevede otistik çocuklarımızın özel eğitime ihtiyacı olduklarından, bakanlık her türlü gerekli tedbiri alarak topluma yararlı bireyler haline gelmeleri yönünde çalışmalar yürütmelidir."



"ŞİKAYETLERE İLİŞKİN DENETİM YAPIYOR MUSUNUZ?"



Hazırladığı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması talebiyle TBMM'ye veren Ayhan Barut, şu sorulara yanıt aradı:

"1. Türkiye genelinde otistik çocuk sayımız kaçtır? Hangi ilimizde kaç otistik çocuk yaşamaktadır? Bu çocuklarımızın eğitim çağında ve öncesinde yaş aralığına göre dağılımları nedir?

2. Türkiye genelinde Otistik Çocuklar Eğitim Programı uygulanan özel ve resmi ‘Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) sayısı kaçtır?

3. Bu özel ve resmi eğitim kurumlarının illere göre sayısal dağılımı ile eğitim verilen öğrenci sayısı kaçtır?

4. Hangi il ve ilçe merkezlerinde otistik öğrenciler için özel sınıf/sınıflar oluşturulmuştur? Oluşturulmayan il ve ilçeler var mı? Varsa neden oluşturulmamıştır?

5. 3 - 6 yaş, 7 - 11 yaş ve 12 - 15 yaş şeklinde üç ayrı gelişim evresine göre düzenlenmiş program ülkemizin her ilinde veya ilçe merkezinde veriliyor mu? Verilemeyen yaş aralığı varsa neden? Bu eksikliğin giderilmesi için bir planlamanız olacak mı?

6. Otistik öğrencilerle çalışan özel ve resmi okullardaki öğretmenlerimizin sahip olmaları gereken nitelikler nelerdir? Bu niteliklere ve özelliklere sahip olmayan görevlendirmeler yapılmış mıdır?

7. Otistik öğrencilerin bulunduğu OÇEM’lerde kullanılan eğitim öğretim materyalleri nelerdir? İhtiyaç duyulan bütün araç gereç ve ekipman tüm resmi ve özel okullarda mevcut mu? Değilse neden?

8. Bakanlık tarafından özel ve resmi okullarda eğitim alan otistik öğrencilerimiz ile öğretmenlerinin süreç içinde değişimleri, gelişimleri, etkileşimleri açısından belli bir denetim yapılıyor mu? Hangi aralıkta veya sıklıkta denetim yapılmaktadır? Sonuçları nedir?

9. Otistik çocukları için devlet okullarında oluşturulan özel sınıflarda bazı eğitmenler tarafından yeterli özenin gösterilmediği ve gerekli eğitim ve öğretimin verilmediği şikayetleri veliler tarafından bizlere kadar ulaştırılmaktadır. Bu şikayetler ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okul yönetimlerine de yapılmasına rağmen neden gerekli önlemler, inceleme ve denetimler yapılmakta mıdır?

10. Otistik çocuklarımıza eğitim verilen resmi ve özel eğitim merkezlerindeki sınıflara kamera sistemi kurulmasına ilişkin veli talepleri vardır. Bakanlık olarak velilerin bu talebini karşılamak adına bir talimatınız olacak mı?

11. Otistik Çocuklar Eğitim Programı kapsamında eğitim öğretim yapan özel ve resmi kurumlardan program kapsamında eğitim vermediği tespit edilen ve adli, idari ve cezai bir işlem yapılan kurum/kurumlar oldu mu? Hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

12. Özellikle Adana ilimizde otistik çocuk sayısı kaçtır? Bu çocuklarımızın ilçelerimize göre dağılımı nedir? Otistik çocuklarımızın eğitimleri için Adana’da hizmet veren özel ve resmi okul/sınıf sayısı kaçtır? Adana’da yaşayan otistik çocuklarımıza 3 - 6 yaş, 7 - 11 yaş ve 12 - 15 yaş aralığındaki bütün eğitimleri verilebiliyor mu? Verilemeyen yaş aralığı var ise bu eksikliği gidermek için bir çalışmanız olacak mı?

13. Ülkemiz genelinde gerekli eğitim öğretim verilerek bugün toplumsal hayata katılan otistik öğrenci sayısı kaçtır? Bu çocuklarımızın eğitim öğretim sonrası takibi yapılmakta mı? Hangi iş kolunda hangi mesleklere kazandırılmış kaç otistik çocuğumuz bulunmaktadır?"