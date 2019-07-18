Ayhan Barut, Meclis'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar için konuştu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarına yeni 4 bin 809 kontenjan verildi. (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çözüm istedi. Meclis'in yasama dönemi bitmeden EYT sorununa çözüm üretilmesini talep eden Barut, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar yalnız ve sahipsiz değil. Bu sorun çözülene dek mücadelemiz sürecek" dedi.



MECLİS'TE EYT'Yİ KONUŞTU



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan milyonlarca insanının mağduriyetini anlatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan bir yasayla emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 Sayılı Kanunun geriye doğru işletilmesi, bu mağduriyetin temelini oluşturuyor. Kademeli emeklilik uygulamasıyla emeklilik hayali kuranlar büyük düş kırıklığı yaşıyor. 1999'da çıkarılan bu yasa ve Aylık Bağlanma Oranı (ABO), kazanılmış bir hakkın gaspedilmesine neden olduğu gibi devasa bir haksızlığa yol açmıştır" diye konuştu.



"LÜTUF BEKLEMİYORLAR, YALNIZCA HAKLARINI İSTİYORLAR"



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorunlara çözüm üreten bir yer olduğuna dikkat çeken Ayhan Barut, milletvekillerine şöyle seslendi:

"Bulunduğumuz Gazi Meclis, bugüne kadar pek çok yasa yürürlüğe koymuştur. Ülkemizin bir çok can yakan sorununa çözüm üretmiştir. Bir yasama döneminin sonuna geldik. Gelin verilen sözler, Meclis kapanmadan tutulsun. Emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın yaşadıkları travmaya ve mağduriyete çözüm üretebiliriz. Bunun için samimi olalım. Bu insanlarımız, bizim yükümüz değildir. Külfet değillerdir. Yıllarca çalışıp hakları olan emekliliği istemektedirler. Lütuf beklemiyorlar, yalnızca haklarını istiyorlar. Gelin Meclis çalışmaları sona ermeden Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu çözen milletvekilleri olarak halkımızla kucaklaşalım. Ayrımsız hepimiz el ele verelim, bu işi çözelim."

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