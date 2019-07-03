Ayhan Barut, kadroya geçirilen taşeron işçilerin sesi oldu

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilen taşeron işçilerin, toplu sözleşme, ekonomik, manevi ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarına çözüm üretilmesini istedi.

"İŞÇİLERİN FERYADINI DUYAN YOK"



Kadroya geçirilen taşeron işçilerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Feryat eden bu işçilerimizin taleplerine kimse olumlu yanıt vermiyor. Bu işçilerimiz kadroya geçirildi ama 2020 yılının 10'uncu ayına kadar toplu sözleşme imkanlarından yararlanamıyorlar. Etkisi her geçen gün daha da derinden hissedilen ekonomik kriz, maaşları deyim yerindeyse kuşa çevirdi. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Mutfaklar yangın yerine döndü" dedi.



TALEPLERİNİ PAYLAŞTI



Kadroya geçen ancak çalışma ve ekonomik koşulları iyileştirilmeyen işçilerin taleplerini aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Emekçilerimiz aldıkları asgari ücretle bırakın doğru dürüst geçinmeyi, çoluk çocuğuna bakamaz ve yatağa aç girer oldu.

Kadroya geçirilen ama hakları verilmeyen, koşulları iyileştirilmeyen işçilerimizin taleplerini yerine getirip onların toplu iş sözleşmesinden yararlanması için harekete geçilmelidir. İşçilerimizin sendikal örgütlülüğünün sağlanması için talepleri kabul edilmelidir. İşçilerimize toplu iş sözleşmesinin yanı sıra yemek, yol ve yakacak yardımları, bayramlarda ikramiyeleri, çocuklarının eğitimiyle ilgili yardımları, izin yardımı ve izin ikramiyelerinin verilmesi için gerekenin yapılmasını istiyoruz."

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