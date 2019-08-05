Ayhan Barut'dan Savcı ve Hakim atamalarına sert tepki: "LİYAKAT YOKSA ADALETTE YOK"

“Bakanlık adına yakışır davranmalı”

“Hakim, savcı adayları hiçbir düşünce ve yaşam biçimine angaje olmamalı”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, açıklanan Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı hakim savcı adaylığı mülakat sonuçlarına tepki gösterdi.

Ayhan Barut sonuçlara ilişkin pek çok hakim, savcı adayından gelen şikayetlerin yenilir yutulur olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Ülkemizde her şeyin temelinde adalet yatmaktadır. Bunu sağlayan en temel kurumumuzda kuşkusuz Adalet Bakanlığı eliyle idare edilen mahkemelerimizdir. Mahkemelerde adalet dağıtacak savcı ve hakimlerimizin tek kılavuzu ulusal ve uluslararası hukuk normları olmalıdır. Onun için Sayın Adalet Bakanına çağrıda bulunuyorum; Bakanlığın adına yakışır davranın. Bir ideolojiye, bir inanca, bir siyasi görüşe angaje olmuş hakim ve savcılarla ülkemizin vardığı durum ortada. Hak, hukuk ve adalet dağıtacak bu kutsal meslekler için bir görüşün bir düşüncenin hakim olmasını hedefleyen insanları tercih etmekten sakının.”



LİYAKAT YOKSA ADALETTE YOK!

Açıklanan sonuçlara ilişkin yoğun şikayet aldığını paylaşan Ayhan Barut sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kazananların pek çoğunun Adalet ve Kalkınma Partisi’nde görev almış, il – ilçe yöneticiliği yapmış, belediyelerde, belediye iştiraklerindeki avukatlar olduğu ifade edilmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Binlerce kişinin girdiği sınavlarda ilk 200 içinde yer alan ülkemizin yetiştirdiği çok başarılı hukukçuların elenmesini izah edemezsiniz. Bunun izahı ancak ben kendi hukukumu ve benim talimatlarıma göre dava açacak ve sonuçlandıracak savcı ve hakimleri seçiyorum olur ki, bu anlayışı ülkemiz daha fazla kaldıramaz. Bu yaklaşımdan derhal vazgeçilmelidir. Sınava giren adaylar arasında liyakat esas alınmalı ve tercih ona göre yapılmalıdır. Aksi takdirde liyakat yok ise adalette yok oluyor!“



TALEP VE İSTEKLERE KULAK VERİN



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut sınava giren ve elenen adaylar arasında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren de var, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 15. olarak bitiren de var. Dahası sınavda 90 puan alıp elenen de var. Bu sonuçların nasıl alındığını birilerinin çıkıp kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut bu konuda kendisine gelen şikayet, talep ve istekleri şöyle sıraladı:

1. Mülakat usulünden vazgeçilmeli. Yada şeffaf denetlenebilir, kameralar önünde ve yargı yolu açık şekilde yapılmalıdır.

2. Alevi adayların neredeyse tamamı mezhepsel bakış açıları nedeniyle hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan direkt elenmektedir. Bunların içinde yüksek puan alanlar çoğunluktadır. Geçmiş dönemde kazara mülakatı geçenler de akademi sonrasında ikinci mülakat adı altında elenmiştir. Bu hak gasbına son verilmelidir.

3. Sınavı kazananların listesi son 2 senedir yayınlanmıyor. Neden? Sınav sonucunda başarılı olanların listesi eskiden olduğu gibi yayınlanmalıdır.

4. Mülakatlar 1 dk bile sürmüyor. Neden? Mülakat öncesi kazanan listesinin zaten belli olduğu ve mülakat heyetinin şekli şart icabı hazır bulunduğu, ayrıca adayın soruyu bilip bilmemesinin önemsiz olduğu gözlenmektedir.

5. Çok genç hakim savcı alımı yanlıştır. Hakim ve savcı adayı mutlaka fiilen en az 5 yıl avukatlık yapmış kişiler arasından seçilmelidir.

6. Mülakat komisyonun yapısı değiştirilmelidir. Örneğin komisyonda meslekten 3 hakim ve 1 savcı, TBB'nin kendi üyeleri arasında seçeceği 1 avukat, Üniversiteden 1 Ceza Hukuku hocası ile 1 Medeni Hukuk hocası mutlaka olmalıdır.

7. Komisyon dışında Gözlemci Heyeti kurulmalıdır. Gözlemci heyetinde Meclisteki her partiden 1 kişi ve TBB'den 1 kişi mutlaka olmalıdır.

8. Adaylara sorulacak sorular eşdeğer şekilde hazırlanmış olmalı, kapalı ve mühürlü zarflar içinde yer almalıdır. Her aday geldiğinde salonda yer alan sepetin içinde zarfı seçip heyete vermeli ve soru kağıdı adaya imzalatılarak dosyasına konulmalıdır.

9. Güvenlik soruşturması sadece adayın kişiliği ile sınırlandırılmalı ve somut delillere dayanmalıdır ve asla aile efradına, inancına, diline ve ırkına vb inhisar etmemelidir. Aday, hakkında hazırlanmış olan güvenlik soruşturması raporunu inceleyebilmelidir.

10. Mülakat sonucunda, adayın mülakatın şekil ve esaslarına yönelik bir itirazı olup olmadığı sorulmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

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