Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
288.508
DOLAR
5.8139
STERLIN
7.1455
EURO
6.4836
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!

Aydınlık yazarı Özçelik: ABD Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı, Erdoğan kılıcını çekti

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında 'ABD'nin AK Parti'yi parçalamada ısrarlı olduğunu' söyledi ve "Erdoğan kılıcını çekti" dedi.

Aydınlık yazarı Özçelik: ABD Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı, Erdoğan kılıcını çekti

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında 'ABD'nin AK Parti'yi parçalamada ısrarlı olduğunu' söyledi ve "Erdoğan kılıcını çekti" dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:30
Aydınlık yazarı Özçelik: ABD Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı, Erdoğan kılıcını çekti

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, 'Ak Parti’de kılıçlar çekildi' başlıklı bugünkü yazısında ABD'nin Ak Parti'yi parçalamak istediğini öne sürdü. 

"ABD’den sık sık heyetler gelse de, sürekli görüşmeler yapılsa da, durum normale dönüyor havası verilse de durum pek öyle görünmüyor" diyen Özçelik, "ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin" ifadelerini kullandı. 

Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"ABD kararını vermiş. Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı. Bütün kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin.

ERDOĞAN KARARLI

Beştepe’den gelen bilgiler özetle şöyle:

'Erdoğan her şeyin farkında. Çerahatı patlatacak. Tehlikeyi büyümeden önleyecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacak. Kongre süreci öne çekildi. Bazı illerde kongre bile beklenmeyecek. Gül'ü, Babacan'ı, Davutoğlu'nu parti içinde bitirecek. Partiden koparacağı parçayı milimize edecek.

HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan harekete geçti. Partinin 18. kuruluş yıldönümünde kılıcını çekti. Muhaliflerin fotoğraflarını sildi. ABD’nin harekete geçirdiği ekipler için 'hain' dedi. Gerilimin daha da artacağının göstergesi."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
aydınlık yazarı özçelik abd ak parti yi parçalamada ısrarlı erdoğan kılıcını çekti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'tatil' yanıtı: 25 yılı kalkıp 40 günlük süre içerisinde bana yüklemeleri çok üzücü
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'tatil' yanıtı: 25 yılı kalkıp 40 günlük süre içerisinde bana yüklemeleri çok üzücü
CHP'den Erdoğan'a Öcalan hatırlatmalı yanıt
CHP'den Erdoğan'a Öcalan hatırlatmalı yanıt
“Son 11 yılda 2975 kadın öldürüldü!”
“Son 11 yılda 2975 kadın öldürüldü!”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim