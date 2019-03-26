Ayasofya'nın Adı mı Değişecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın adının müze yerine cami konulmasını açıklamıştı.

Sputnik'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan UNESCO'dan bir kaynak, "Dünya Mirası Koruma Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesiyle ilgili tüm kararlar, Dünya Mirası Komitesi tarafından alınıyor. Sözleşmede imzası olan bir ülkenin, bir anıtın ismini değiştirme kararını alıyorsa bu değişikliği komitenin onayına sunmalı" dedi.

Kaynak, "UNESCO, komitenin çalışmaları için hazırlıklar yapar, ama hiçbir şekilde kararlarını tahmin edemez" diye ekledi.