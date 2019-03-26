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Ayasofya'nın Adı mı Değişecek!

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi kararının, örgütün ilgili komitesine sunulması ve bir toplantıda onaylanması gerektiği belirtildi.

Ayasofya'nın Adı mı Değişecek!

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi kararının, örgütün ilgili komitesine sunulması ve bir toplantıda onaylanması gerektiği belirtildi.

26 Mart 2019 Salı 22:42
Ayasofya'nın Adı mı Değişecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın adının müze yerine cami konulmasını açıklamıştı.

Sputnik'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan UNESCO'dan bir kaynak, "Dünya Mirası Koruma Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesiyle ilgili tüm kararlar, Dünya Mirası Komitesi tarafından alınıyor. Sözleşmede imzası olan bir ülkenin, bir anıtın ismini değiştirme kararını alıyorsa bu değişikliği komitenin onayına sunmalı" dedi.

Kaynak, "UNESCO, komitenin çalışmaları için hazırlıklar yapar, ama hiçbir şekilde kararlarını tahmin edemez" diye ekledi.

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