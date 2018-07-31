Atilla Kıyat Paşa'dan Muharrem İnce'ye Zehir Zemberek Sözler!..

Atilla Kıyat Paşa, sosyal medya hesabından paylaştığı Muharrem İnce yazısı ezber bozdu... Kıyat Paşa'nın İnce ile ilgili sözleri seçim öncesi ve sonrası tabloyu adeta özetledi.

İşte Kıyat Paşa'nın o yazısı:

Bana bunları yazdırdığınız için de sizleri affetmeyeceğim. Sn. İnce noter tasdikli taahhütname vermiş. Parti Genel Başkanı olup da Cumhurbaşkanı olamazsa partiyi kurultaya götürecekmiş.

CHP Rozetini çıkarıp, Türk Bayrağı taktın...Partili Cumhurbaşkanı olmayacağım dedin. Şimdi, parti genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır diyorsun. Kılıçdaroğlu, kimsenin yapmayacağını yaptı, beni Cumhurbaşkanı adayı yaptı dedin. Şimdi, Abdullah GÜL’ü istiyordu, Akşener karşı çıkınca mecburen yaptı diyorsun. Ben vefalıyım, seçimi kazanamazsam, genel başkanıma karşı aday olmam , istesin danışmanı olurum diyordun, şimdi genel başkan olmak için çırpınıyorsun.

Biz sana inanmış, bu sözlerin için noter tasdikli taahhütname istememiştik. Sen taahhütnamesiz sözlerini tutamayacağını bildiğin için bu taahhütnameyi vermişsin.

Kabahat bizde, Erdoğan’ı eleştirmekten, sizi gözden kaçırmışız. Umudumuz olduğunu zannederken de umutsuzluğumuz olduğunuzu kaçırdığımız gibi...