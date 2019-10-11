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Atila Sertel: Binlerce Doktor Atama Bekliyor Hastanelerde Doktor Bulunmuyor!

Türkiye’nin turizm cennetlerinden olan ve yaz aylarındaki nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’nin tek devlet hastanesinde aylardır doktor olmaması vatandaşları mağdur ediyor. Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’nde Göz, Nöroloji, Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi, Anestezi Uzmanı ve Kadın Doğum bölümlerinde doktor olmaması nedeniyle bir araya gelen 25 muhtar imza topladı. Muhtarların imza kampanyasına bir destek de CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den geldi.

Atila Sertel: Binlerce Doktor Atama Bekliyor Hastanelerde Doktor Bulunmuyor!

Türkiye’nin turizm cennetlerinden olan ve yaz aylarındaki nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’nin tek devlet hastanesinde aylardır doktor olmaması vatandaşları mağdur ediyor. Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’nde Göz, Nöroloji, Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi, Anestezi Uzmanı ve Kadın Doğum bölümlerinde doktor olmaması nedeniyle bir araya gelen 25 muhtar imza topladı. Muhtarların imza kampanyasına bir destek de CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den geldi.

11 Ekim 2019 Cuma 10:49
Atila Sertel: Binlerce Doktor Atama Bekliyor Hastanelerde Doktor Bulunmuyor!

Doktorsuz hastaneyi Meclis’e taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çeşme’de trajikomik bir olay yaşandığını belirten Sertel, Bakan Koca’ya hastaneye ne zaman doktor atanacağını sordu.

“BU AYIPTAN KURTULUN!”

İzmir’in ve Türkiye’nin göz bebeği ilçelerinden Çeşme’de yaşanan doktor sıkıntısının hem turizme darbe vurduğunu hem de Çeşme’de yaz kış yaşayan vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen Sertel, şöyle devam etti:

“Çeşme’de sadece bir tane devlet hastanesi var. Onda da doktor yok!  Göz, Nöroloji, Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi, Anestezi Uzmanı ve Kadın Doğum gibi bölümlerde aylardır doktor olmadığı ifade ediliyor. Bahse konu bölümlerin hepsi de ayrı öneme sahip. Turizm sezonunda nüfusu bir milyonu aşan Çeşme’de sadece bir hastane olması bile eksiklikken o hastanede çok sayıda bölümde doktor bulunmaması tam anlamıyla trajikomik bir olay. Bu eksikliğe duyarsız kalmayan ve imza kampanyası başlatarak seslerini duyurmaya çalışan muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Son derece önemli bölümlerde doktor olmaması ciddi bir sorundur ve bu sorun derhal çözülmelidir. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya sesleniyorum. Sağlıktan asla tasarruf olmaz. Binlerce doktor atama beklerken hastanelerin doktorsuz kalması içinize siniyor mu? 21’nci yüzyıl Türkiye’sinde hastanelerin doktorsuz olması, hastaların doktorsuz kalması en basit tabiriyle ayıptır. Bu ayıptan hemen kurtulun.”

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