“Atayın öğretmenleri, açın köy okullarını!”

KADIN MUHTARLARI GEZDİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde göreve yeni seçilen kadın muhtarları ziyaretinin ardından Çukurova ilçesindeki kadın muhtarlara da seri ziyaretler gerçekleştiren Dr. Şevkin, muhtarların tebligat memuru gibi çalıştırılmasının yanlışlığına dikkat çekti.

Çukurova ilçesi Salbaş-Esentepe Mahalle Muhtarlığı’na 3. Kez üst üste seçilen Emine Meclis, Toros Mahalle Muhtarı Sibel Polat, Huzurevleri Mahalle Muhtarı Ayfer Doğantimur ve Bütünşehir Yasası’yla mahalle statüsüne dönüştürülen Kaşoba Köyü muhtarı Hamiye Coşkun’u ziyaret eden, kadın muhtarların daha çok artmasını dileyen Dr. Şevkin, çalışma yaşamında, siyasette, eğitimde ve sporda kadın adının daha çok yer almasının Türkiye’nin çağdaş geleceğine ışık tutacağına inandığını kaydetti.

MUHTAR MI EVRAK MEMURU MU?

Dr. Şevkin, 365 gün, 24 saat esasıyla çalışan muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesinin önemine işaret etti. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle her gün yüzlerce icra tebligatının yanı sıra trafik cezası, duruşma ve mahkeme evraklarının muhtarlıklara yönlendirilmesi nedeniyle mahalle muhtarlarının zor durumda kaldığını ifade eden Dr. Şevkin, “Demokrasinin yapı taşları muhtarlarımız mahallelilerin özgür ve hür iradesiyle göreve seçtiği kişilerden oluşuyor. Asli görevleri dışında evrak memurluğuna maruz bırakılmaları doğru değil. Evlerine tebligat veya evrak ulaşmayan vatandaşlar muhtarlıklara yöneliyor ve çoğu zaman muhtarlarla vatandaş karşılıklı sorun yaşıyor. Bu sorunun önüne geçilmelidir” dedi.

AÇIN KÖY OKULLARINI!

Kaşoba Köyü Muhtarlık binası yanında harabeye dönmüş atıl durumdaki okul binasında incelemelerde de bulunan Dr. Şevkin, 2022 yılında atanamayan öğretmen sayısının 1 milyonu aşacağını dile getirdi. Dr. Şevkin, atıl durumdaki okul binası önünde vatandaşlarla birlikte şu açıklamayı yaptı:

“Öğretmen olarak atanmayı bekleyen gençlerimiz dururken köy okullarının kapatılması, taşımalı eğitim gibi son derece sakıncalı bir sisteme geçilmesi eğitime vurulmuş büyük bir darbe niteliğindedir. Her yıl fakültelerden mezun olan yeni öğretmenlerimiz işsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu sayı katlanarak artıyor. Çocuklarımız öğretmen yoksunluğundan dolayı köylerinden kilometrelerce uzaklarda eğitim mücadelesi veriyor. Kaşoba köyünden her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp Salbaş mahallesine taşınan ilk ve ortaokul öğrencileri günde 30 kilometre yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Taşımalı eğitim sistemi öğrencilerimiz ve aileleri için sakıncalı, tehlikeli ve külfetlidir. Milli Eğitim Bakanlığı, taşımalı eğitim sistemine son vermeli, atanamayan öğretmenleri atamalı, kapanan köy okullarını yeniden açmalıdır.”

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