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Atatürk'ün Bu Sözünü Kimse Unutmasın Diyen Kıulıçdaroğlu Sözü Unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında bir hata yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü kimse unutmasın diyen Kılıçdaroğlu sözü unuttu.

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Atatürk'ün Bu Sözünü Kimse Unutmasın Diyen Kıulıçdaroğlu Sözü Unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında bir hata yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü kimse unutmasın diyen Kılıçdaroğlu sözü unuttu.

17 Temmuz 2018 Salı 17:36
Atatürk'ün Bu Sözünü Kimse Unutmasın Diyen Kıulıçdaroğlu Sözü Unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü unuttu.

Yargıyı eleştiren Kılıçdaroğlu "Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi Yargıtay'a atadılar. Yargıtay için yüz karasıdır. Yarın birisi ben Yargıtay kararını uygulamıyorum derse ne olacak. Hukuksuzluğu hukuk kültürü diye yutturmaya çalışıyorlar. Adaletin olmadığı bir ülkedir Türkiye. Adalet yok" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla ODTÜ'lü gençlerin tutuklanmasına gerekçe yapılan karikatürü sosyal medya hesabından yayınlayacağını açıkladı ve tüm milletvekillerine de çağrıda bulundu: "Bütün arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın. Koyacağım Twitter hesabıma bakalım ne yapacaksın?"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hakimin hukukun üstünlüğüne göre karar vermesi lazım. Sayın Enis Berberoğlu'nun içeride kaldığı her dakika bir hukuksuzluk örneğidir. Yargıya sesleniyorum, beklemeden gereğini yapın. Eren Erdem eski milletvekilimiz… Milletvekiliyken hakkında soruşturma açılmıştı. 29 Haziran'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Davası hangi gerekçe ile öne alındı.
— Dokunulmazlığı kalktıktan sonra 39 kez yurtdışıan gidip geldi. Kaçsa o zaman kaçardı. Kaçabilir gerekçesiyle tutukluyorlar. Eren Erdem'in yazdığı kitapların tamamı FETÖ terör örgütünün Türkiye için ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaktır. Bu Türkiye'de yargının hangi noktaya geldiğini gösteriyor.

— Sanıyorlar ki baskı kurdukça Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmayacağım. Her ortamda ve her yerde hakkı hukuku ve adaleti savunacağım. Dava benim şahsi davam değil, tüyü bitmemiş yetimin davasıdır. Adalet istiyoruz. Cübbeni çıkaracaksın geleceksin buraya sana nasıl ders verilir ben sana göstereceğim.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaKemal KılıçdaroğluHattı Müdahafa Yoktur
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