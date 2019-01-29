atanamayan sosyal güvenlik bölümü mezunları meclis gündeminde

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde “Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları için 2019 yılında öngörülen kadro sayısı kaçtır” diye sordu.

Soru önergesinin tam metni şu şekilde;

“Kamu kurum ve kuruluşlarındaki sosyal güvenlik personel ihtiyacını gidermek ve konusunda uzman personel yetiştirmek amacıyla eğitim veren üniversitelerin Sosyal Güvenlik Bölümü ön lisans mezunları, kamuda ve özel sektörde istihdam olanaklarının sınırlı olması sebebiyle uzmanı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yeterli sayıda atamanın yapılmasını beklemektedirler.

Bu bağlamda;

1-2018 yılında bakanlığınız bünyesinde ataması gerçekleşen Sosyal Güvenlik Bölümünden mezun olan personel sayısı kaçtır?

2-Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları için 2019 yılında öngörülen kadro sayısı kaçtır?

3-Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarının kamuda farklı görevlerde istihdam edilebilmeleri hususunda bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir?

4-Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki iş yükü, mevcut sosyal güvenlik personelince karşılanabilmekte midir yoksa bu ihtiyaç farklı bölümlerden istihdam edilen personel tarafından mı sağlanmaktadır?”

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