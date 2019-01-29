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Atanamayan Sosyal Güvenlik Bölümü Mezunları Meclis Gündeminde

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarının kadro sorununu sordu.

Atanamayan Sosyal Güvenlik Bölümü Mezunları Meclis Gündeminde

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarının kadro sorununu sordu.

29 Ocak 2019 Salı 12:02
Atanamayan Sosyal Güvenlik Bölümü Mezunları Meclis Gündeminde

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde “Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları için 2019 yılında öngörülen kadro sayısı kaçtır” diye sordu.

Soru önergesinin tam metni şu şekilde;

“Kamu kurum ve kuruluşlarındaki sosyal güvenlik personel ihtiyacını gidermek ve konusunda uzman personel yetiştirmek amacıyla eğitim veren üniversitelerin Sosyal Güvenlik Bölümü ön lisans mezunları, kamuda ve özel sektörde istihdam olanaklarının sınırlı olması sebebiyle uzmanı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yeterli sayıda atamanın yapılmasını beklemektedirler.

Bu bağlamda;

1-2018 yılında bakanlığınız bünyesinde ataması gerçekleşen Sosyal Güvenlik Bölümünden mezun olan personel sayısı kaçtır?

2-Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları için 2019 yılında öngörülen kadro sayısı kaçtır?

3-Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarının kamuda farklı görevlerde istihdam edilebilmeleri hususunda bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir?

4-Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki iş yükü, mevcut sosyal güvenlik personelince karşılanabilmekte midir yoksa bu ihtiyaç farklı bölümlerden istihdam edilen personel tarafından mı sağlanmaktadır?”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 13:58
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atanamayan sosyal güvenlik bölümü mezunları meclis gündeminde
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Keşke psikoloji bölümünede değer verseniz ama nerede 56 dakika önce

Psikoloji bölümü mezunları aç kardeşim yardım edin bize

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Sltb 2 saat önce

Keşke birazda fizik tedavi üzerine konuşsaniz insanlar 5 ay sonrasına anca sıra bulabiliyor ozamana kadar da felç olmazlarsa tabi

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