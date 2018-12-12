Atanamayan Sağlıkçıların Sayısı Bilinmiyor…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık yönetimi, beslenme ve diyetetik bölümü mezunlarının atanamama sorununu, Sağlık Bakanlığına yönelttiği iki ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Gürer, önergelerinde adı geçen bölümlerden mezun olanlar ile bunlardan kaçının işsiz olduğunun açıklanmasını istedi. Bu bölümler için 2018 yılında kaç atama yapılmasının öngörüldüğünü soran Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel hastanelerde bu bölümlerle ilgili açık bulunup bulunmadığını da yanıt verilmesini talep etti.
CHP Milletvekili Gürer’in soru önergelerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık meslek liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına, yüksekokulların ise Yükseköğretim Kurumuna bağlı olduğundan söz konusu istatistik bilgilerin bakanlıklarındaki kayıtlarda bulunmadığını açıkladı.
Merkezi Bütçe Kanununa göre "açıktan ve naklen" atamalar için Sağlık Bakanlığına öngörülen kontenjan sayısına göre ihtiyacın en üst düzeyde olduğu unvan ve branşlardan başlamak üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara sağlık personelinin atamasının yapıldığını bildiren Bakan Koca,” Özel hastanelerce boş kadro sayısı Bakanlığımıza bildirilmediğinden, özel hastanelerin bahse konu personel ihtiyacı bilinmemektedir” dedi.
KİM BİLECEK?
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise binlerce sağlıkçının atama beklediğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığında mezun olan sağlıkçılarla ilgili istatistiki bilgilerin bulunmamasının düşündürücü olduğunu söyledi.
Ömer Fethi Gürer, “sağlık alanında pek çok bölümden mezun olan sağlıkçılar her sabah bir atama olur umuduyla uyanırken, Bakanlığın atanamayan sağlıkçılarla ilgili umursamaz tavrı düşündürücü olduğu kadar üzüntü vericidir. Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında kadroların durumu, açık var mı? Yok mu? Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri denetleme, takip ve kontrolden sorumlu değil mi? Sağlık Bakanlığı bilmezse kim bilecek? ”dedi.
Komiksiniz yaa atanmayı geçtik özel de iş bulamıyoruz..Kimse kendi isini yapmıyor yapanlar maaş alamıyor.Var mı bi cozumunuz.Neden istihdam yok neden emeklilik ile ilgili gelişmeler yok Genc aktif halimizle calismayacaksak ne zaman çalışacağız.Emekliligi gelenler bi gitsin artik
boşa okuyoruz bu bölümü kapatın gitsin bakanın bile umrunda değil
Bilmezler biz senelerdir özel kurumlarda yok pahasina çalıştık iş verenler ellerinden gelse bedava çalış diyecekler mesailerde çabası alabiliyor muyuz tabi ki hayır hep bir kılıf bir şeyler bulunuyor ben lise mezunu hemsireyim 7 yıl oldu mezun olalığım. Geçen sene ki atalarda sadece ve sadece 1800 mezun aldınız bizden peki lisans mezunlari utanmasanız buyrun puansız girin diyecekler 60 küsur puanla atamaları oldu bizim ne günahımiz var madem atamayacaksın neden mezun ediyorsun. Atamalarda 90 puan istiyor bolumum. Allah başımızdakilere vicdan versin diyorum. Umudum kalmadı çünkü
Ben de kimya onlisans mezunuyum özelde erkek tekniker istiyorlar hastanelerde adamın varsa girebiliyorsin zaten artık tıbbi laboratuvar istiyorlar iş alanı çok dar ve ben 2012 den beri kpss ye giriyorum şimdi ise bolumumde 43.yum ama 20 kişi bile almıyorlar madem ataması yok özelde is imkanı sağlamaları lazım 7 yıldır işsizin asgari ücretle ayakta çalışmaktan varis oldum 3 saat ayakta dursam mosmor oluyor bacaklarım artık yeter ya teknik elemanın ama işsizim bu nasıl bir adalet yeter artik
Hem boşa okuyoruz hemde ozel sektörde eziliyoruz bakanlığın bizi görmesi için illa ki birileri canindan mı olmasi lazım artık tukendik binlerce paramedik mezun var