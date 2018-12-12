Atanamayan Sağlıkçıların Sayısı Bilinmiyor…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık yönetimi, beslenme ve diyetetik bölümü mezunlarının atanamama sorununu, Sağlık Bakanlığına yönelttiği iki ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, önergelerinde adı geçen bölümlerden mezun olanlar ile bunlardan kaçının işsiz olduğunun açıklanmasını istedi. Bu bölümler için 2018 yılında kaç atama yapılmasının öngörüldüğünü soran Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel hastanelerde bu bölümlerle ilgili açık bulunup bulunmadığını da yanıt verilmesini talep etti.

CHP Milletvekili Gürer’in soru önergelerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık meslek liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına, yüksekokulların ise Yükseköğretim Kurumuna bağlı olduğundan söz konusu istatistik bilgilerin bakanlıklarındaki kayıtlarda bulunmadığını açıkladı.

Merkezi Bütçe Kanununa göre "açıktan ve naklen" atamalar için Sağlık Bakanlığına öngörülen kontenjan sayısına göre ihtiyacın en üst düzeyde olduğu unvan ve branşlardan başlamak üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara sağlık personelinin atamasının yapıldığını bildiren Bakan Koca,” Özel hastanelerce boş kadro sayısı Bakanlığımıza bildirilmediğinden, özel hastanelerin bahse konu personel ihtiyacı bilinmemektedir” dedi.

KİM BİLECEK?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise binlerce sağlıkçının atama beklediğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığında mezun olan sağlıkçılarla ilgili istatistiki bilgilerin bulunmamasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Ömer Fethi Gürer, “sağlık alanında pek çok bölümden mezun olan sağlıkçılar her sabah bir atama olur umuduyla uyanırken, Bakanlığın atanamayan sağlıkçılarla ilgili umursamaz tavrı düşündürücü olduğu kadar üzüntü vericidir. Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında kadroların durumu, açık var mı? Yok mu? Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri denetleme, takip ve kontrolden sorumlu değil mi? Sağlık Bakanlığı bilmezse kim bilecek? ”dedi.