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‘Atanamayan öğretmenlere’ istihdam Müjdesi!

CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, seçim çalışmaları kapsamında sıklıkla Beşiktaş halkı ile bir araya geliyor.

‘Atanamayan öğretmenlere’ istihdam Müjdesi!

CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, seçim çalışmaları kapsamında sıklıkla Beşiktaş halkı ile bir araya geliyor.

24 Mart 2019 Pazar 20:20
‘Atanamayan öğretmenlere’ istihdam Müjdesi!

Akpolat, “Beşiktaş için önem taşıyan sorun ve talepleri hep birlikte hareket ederek çözüme ulaştıracaklarını” söyledi.

Aynı zamanda Avrupa Birliği uzmanı da olan Akpolat, stratejik araştırmalar yapıp bu araştırmalardan çıkan sonuçlara yönelik projeler ürettiklerini, bunların Beşiktaş ve ülke gündemi için önem taşıyan, çözüm odaklı projeler olduğunu ifade etti. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ‘Atanamayan Öğretmenler’ sorunu için de çözümler geliştirdiklerini, istihdam projeleri ile öğretmenlere sahip çıkılacağını kaydetti.

Akpolat, Beşiktaş sınırları içinde sadece 4 adet kreş olduğunu belirterek, kreşlerin sayısını artırarak 17’ye ulaştıracaklarını ve bu kreşlerde eğitim verecek eğitmenlerin atanamayan öğretmenlerden seçilerek yeni bir istihdam yaratacaklarını söyledi. Kurulacak Öğrenci Çalışma Merkezleri’nde, öğrencilere verilecek kurs ve eğitimlerin yine branşlarına göre atanamayan öğretmenlerden oluşacak bir kadro ile sağlanacağını belirtti. Akpolat, atanmayan öğretmenlerin istihdamını sağlayacak projenin ‘çözüm odaklı’ olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 24.03.2019 20:23
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