"Atanamayan Öğretmenler Türkiye'nin Kanayan Yarası Oldu"

2002 yılında iktidara gelen AKP, Atatürk’ün yeni nesilleri yetiştirme sorumluluğunu verdiği öğretmenlerimizin haklarını yavaş yavaş budayarak kuşa çevirmiştir. Sadece ekonomik haklarını değil, öğretmenin saygınlığını da yerle yeksan etmiştir.

AKP 17 YILLIK İKTİDARINDA ÖĞRETMENLERİMİZE KÖTÜLÜK YAPMIŞTIR

AKP, öğretmenlerimizi, kadrolu, sözleşmeli, ücretli diye ayırarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile verilen “kadrolu” çalışma haklarını gasp etmiştir. Öğretmenlerimizin kazanılmış “iş güvencesini” ortadan kaldırmıştır.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VERİLMİYOR

Öğretmenlerimiz, insanca yaşayabilecekleri, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir ekonomik güce sahip değiller… AKP, eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal etmiştir.

AKP İKTİDARINDA TÜRKİYE, ÖĞRETMENLERİ EN HIZLI İTİBAR KAYBEDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

Türkiye, 2018 yılı Küresel Öğretmen Statü Endeksi’ne göre, 35 ülke arasında, son 5 yılda öğretmenleri en çok saygınlık kaybeden 3 ülkeden biri olmuştur.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜKLERİ DAĞITILMIŞ

4+2 sistemine göre Sözleşmeli öğretmenlerin 6 yıl boyunca tayin hakları yok.TBMM’e verdiğimiz soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığının verdiği cevapta, 4+2 uygulamasının “2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında 3+1 olarak yeniden düzenlenmesi için planlama yapıldığı bildirdi. Ancak aradan geçen 6 aylık süre içinde herhangi bir düzenleme yapılmadı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR GELİRE MAHKUM EDİLİYOR

Ücretli öğretmenlerin maaşlarına iyileştirme sözü tutulmadı. Mayıs 2019 itibarıyla, TÜRK-İŞ tarafından açıklanan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.124 TL. Ücretli öğretmen, ayda 120 saat ders vermesi durumunda sadece 1.778 TL ücret alabiliyor. Ücretli öğretmenler ayda ortalama 80 saat ders vermekte ve ortalama 1200 TL ücret almaktadır.

ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI YOKSULLUK SINIRININ ALTINA DÜŞTÜ

TÜRK-İş tarafından belirlenen dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı Mayıs 2019 itibarıyla 6.918 TL’dir. 2019 yılının ilk 6 ayı için en düşük kadrolu öğretmen maaşı ise 3.651 TL’dir. Bir başka ifadeyle kadrolu öğretmenlerimizin aylık ücretleri 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının neredeyse yarısı düzeyindedir

MÜLAKATLA ÖĞRETMEN ATAMALARINDAKAYIRMACILIK SIRADAN HALE GELDİ

Mülakatlarda, Danıştay’ın, KPSS puanından en fazla artı veya eksi 3 puan verilebileceği kararına dahi uyulmuyor.

ATANMAYAN ÖĞRETMENLER TÜRKİYE’NİN KANAYAN YARASI OLDU

2017 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre 153.640 öğretmen açığı var, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarına göre de 117 bin öğretmen açığı var. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı sadece 20 bin öğretmen ataması yaptı.

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