"Atamalarda torpil, ayrımcılık ve adam kayırmaya hayır"

Ziraat, gıda, orman, su ürünleri mühendisleri, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin söz verilmesine karşın 2 yıldan fazladır atama beklediğini vurgulayan Ayhan Barut, "Tarımın en önemli paydaşlarını yok sayamazsınız. Verdiğiniz sözü tutun. Atamalarda mülakat, torpil ve kayırmacılığa son verin" dedi.



BİR DAHA MECLİS'E TAŞIDI



Söz verilmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmadığı atamaları bir kez daha dile getiren CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e yine soru önergesi sundu. Derhal atamaların yapılmasını isteyen, yapılacak atamalarda adam kayırma, torpil ve mülakat gibi çağ dışı uygulamalara son verilmesini talep eden Ayhan Barut, bakanlığın bu kanayan yarayı tedavi etmesi gerektiğini vurguladı.





BAKANIN SÖYLEDİKLERİNİ ANIMSATTI



31 Mart yerel seçimleri öncesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı bir televizyon programında söylediklerini hatırlatan Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğüne 5000 personel alımı yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1.200 Mühendis, 2.700 Orman Muhafaza Memuru, 800 memur ve 300 şoför alınacağını söyledi. Alımların KPSS puanına göre sıralama yapılarak olacağını belirterek 'Kimse kapımıza tayin, terfi ve torpil istiyorum diye gelmesin, KPSS puanları ne ise ona göre yapılacak' demişti. Ancak Orman Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan ettiği duyuruda 'Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir' denildi. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor."





"BAKAN BAŞKA, BÜROKRATLAR BAŞKA KONUŞUYOR"



Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarına karşın üst düzey bazı bakanlık bürokratlarının farklı söylemlerde bulunduğunu aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"KPSS puan sıralamasına göre alımın yapılacağının bakan tarafından belirtilmesine rağmen bazı bakanlık üst bürokratları tarafından bunun mümkün olmadığı, Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarının mutlaka mülakatla alınacağını söylenmektedir. Bu alımların kurumun, teşkilatın taleplerini karşılayacak ve belli bir kontenjan gözetilerek yapılacağı ifade edilmektedir. Alımlar sırasında kurum bürokratlarına ulaşan vali, kaymakam, belediye başkanları ve milletvekilleri isteklerinin de olduğu ve öncelikle bu isteklerin dikkate alınacağı ifade edilmektedir. Tüm bu değerlendirmelerin kurum üst düzey yöneticileri ile yapılan görüşmelerde söylenen sözler olduğu muhataplar tarafından konuşulmaktadır."



"ALIMLARDA NEDEN MÜLAKAT YAPILIYOR?"



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt aradı:

"1. Tarım Bakanı tarafından vaad edilen ve televizyon ekranından tüm vatandaşlarımıza müjde olarak duyurulan 1.200 Mühendis, 2.700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur ve 300 Şoför alımı neden yapılmamaktadır?

2. 2018 KPSS puan sıralamasına göre alınacağı ilan edilen bu alımlarda neden mülakat uygulanmak istenmektedir?

3. Mülakat uygulanmasında bakanın açık ifadelerine karşın ısrar eden kişi/kişiler kimlerdir?

4. Tarım Orman Bakanlığı veya Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde alımlarda başvurucular tarafından dile getirildiği gibi bir usulsüz ve hak gasbına neden olan yapılanma olduğu doğru mudur? Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bir inceleme/denetleme yapılması için talimatınız olacak mı?

5. Yukarıda ilan edilen alanlardaki başvurularda hiçbir şekilde kadın alınmayacağı ifade edilmektedir. Bu düşünce ve tasarruf hangi yasal ve hukuki düzenlemeye dayandırılmaktadır? Kurum bünyesinde bu düşüncede olan yöneticiler hakkında adli, idari ve cezai bir işlem başlatacak mısınız?

6. Söz konusu konuşmalarda ifade edilen ve torpil yapılmasını isteyen vali, kaymakam, belediye başkanı ve milletvekilleri kimlerdir?

7. Bu hususa ilişkin 29 Nisan 2019 günü TBMM Başkanlığı aracılığı ile Anayasa ve TBMM İçtüzük hükümlerine göre ilgili bakana yanıtlaması isteğiyle verdiğimiz soru önergesi muhatabı tarafından neden yanıtlanmamıştır?

8. Mülakatlarda adayın mesleki yeterliliği ile teknik bilgi ve kapasitesini 3 – 5 dakikalık bir süre içerisinde hangi teknikler uygulanarak tespit edilmektedir?

9. Ayrıca tarladan sofraya tarım zincirinin önemli halkalarını oluşturan ve tarımın eğitimli nesilleri olan Ziraat, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekim ile teknik personel alımını ne zaman yapacak mısınız? Bu konuda AKP hükümetlerinin vermiş olduğu 10 bin 551 atama sözünü ne zaman tutacaksınız

10. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile kurulan 16 bakanlığa ait alımların Cumhurbaşkanlığı makamınca belirleneceği ve her kurumun ihtiyacı kadar alım ve ilan için Cumhurbaşkanlığı onayının beklendiği ifade edilmektedir. Bu durum doğru mu?

11. Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı için hangi bakanlığa hangi alanlarda kaç kişi alınacağını ne zaman ilan edecektir?

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