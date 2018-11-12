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"Atama Korkusu Derhal Son Bulmalıdır"

CHP Aydın Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu üyesi ve Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Süleyman Bülbül Twitter'dan sesini duyurmaya çalışan atama mağduru gençlerin taleplerine " atam korkusu derjal sun bulmalıdır" ifadeleriyle destekledi.

"Atama Korkusu Derhal Son Bulmalıdır"

CHP Aydın Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu üyesi ve Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Süleyman Bülbül Twitter'dan sesini duyurmaya çalışan atama mağduru gençlerin taleplerine " atam korkusu derjal sun bulmalıdır" ifadeleriyle destekledi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:49
"Atama Korkusu Derhal Son Bulmalıdır"

CHP Aydın Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu üyesi ve Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Süleyman Bülbül Twitter'dan sesini duyurmaya çalışan atama mağduru gençlerin taleplerine " atam korkusu derjal sun bulmalıdır" ifadeleriyle destekledi.

Avukat Vekil Süleyman Bülbül yaptığı paylaşımda "KPSS'den yüksek puan alan yurttaşlarımızın bile yaşadığı atama korkusu derhal son bulmalıdır. Sağlık emekçileri, eksik istihdam nedeniyle yoğun çalışma saatlerine maruz bırakılmamalıdır. Gençlerimizin haklı mücadelesini destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 19:27
Anahtar Kelimeler:
atama korkusu derhal son bulmalıdır
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