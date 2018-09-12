Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan başkanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan atama kararlarına göre; Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç atanırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yeniden Mehmet Güllüoğlu getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı'nda açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyo,l Gözde Begüm Akyol, Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya görevlendirildi.

MEMUR SINAVLARINDA VE ATAMALARIND CUMHURBAŞKANI'NDAN İZİN ALINACAK

Kamu kurumlarına yapılacak açıktan atama işlemleri ve bazı kamu kurumlar tarafından açılacak özel yarışma sınavlarına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, tüm kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığından izin alınacak.



Yayınlanan genelgede, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi (AYM) , Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç bütün kamu kurumlarında 657 sayılı kanunun ve kurumların kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alınacağı da belirtildi.

Yayımlanan bu genelgeyle 2006/9 ve 2014/2 sayılı Başbakanlık genelgeleri yürürlükten kaldırıldı.

'KOMİSYONLAR VASITASI İLE YAPILACAK'

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere, satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacak.

Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Kaynaklar; Hürriyet

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