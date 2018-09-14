Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ile ilgili atama kararları gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alındı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine Bilal Durdalı atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış'ın görevden alındığı belirtildi.

Bilal Durdalı Kimdir?

14 Eylül 2018’de Milli Savunma Bakanı Personel Genel Müdürü olarak atandı. 28 Şubat 1972 Antalya doğumlu. Öğrencilik yıllarında MGV’nin ODTÜ sorumlusu olan Durdalı, daha önce Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti. Evli, iki çocuk babası olan Bilal Durdalı 14 Eylül 2018 tarihinde Nizamettin Ekinci’nin yerine Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atandı. Durdalı, Başbakanlık’ta Uzmanlık görevinde de bulunmuştu.

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