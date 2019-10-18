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Atama kararları Resmi Gazete'de! O İsimler Görevden Alındı! Yerlerine Yeni İsimler Atandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! O İsimler Görevden Alındı! Yerlerine Yeni İsimler Atandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Ekim 2019 Cuma 08:07
Atama kararları Resmi Gazete'de! O İsimler Görevden Alındı! Yerlerine Yeni İsimler Atandı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis  Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel  Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine  ise Salim Özpak getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman  Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve  Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün  Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile  Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge  Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı. 

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman  Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve  Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık,  Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman  Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması  yapıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.10.2019 08:28
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