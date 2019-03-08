Atama Bekleyen Sağlık Personeli Meclis Gündeminde!

(CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, atanamayan orta öğretim mezunu hemşirelerin ve diğer sağlıkçıların mağduriyetlerinin bir an önce çözüm üretilmesini istedi.

Meclise sunulan önerge şu şekilde:

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ortaöğretim mezunu hemşirelerin çeşitli yollarla defalarca kendisine ilettiği sorunlara duyarsız kalmayarak çözüm üretilmesi için harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi sunan Ayhan Barut, "120 bin şifalı ele kıymayın" dedi. Ortaöğretim mezunu hemşirelerin sağlık sektörü ve toplumsal yaşam için çok önemli olduğuna dikkat çeken Barut, "Sağlık alanında daha çocuk yaşlarda eğitim öğretim almaya başlayan, staj süreleri ile pratik yapan ve mezuniyetleri ile mesleğe hizmet aşkı besleyen genç hemşirelik mezunu insanlarımızın atanmasının önündeki tek engel iş bilmez yöneticilerdir. Hemen her meslek grubunda böyle bir sorunun yaşanmasının başka bir izahı yoktur. Bugün 120 bin civarında atama bekleyen Ortaöğretim Hemşirelik mezunu sağlıkçıya gözlerini, kulaklarını kapatan bir zihniyetle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"120 BİN KİŞİ ATAMA BEKLİYOR"

Türkiye'de artan nüfusla birlikte hastanelerin çoğaldığını ve sağlık personeli ihtiyacının da arttığını anlatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ancak hastanelerimizde görev yapan personel istihdamında uzunca bir süredir sorun ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun başlıca örneğini sağlık alanında eğitim almış Ortaöğretim Hemşirelik mezunu insanlarımızın atama sorunu oluşturmaktadır. Ülkemizde ortaöğretim hemşirelik bölümü mezunu atanamayan sayısı yaklaşık olarak 120 bin civarıdır. Ülkemizde birde lisans mezunu hemşirelerimiz bulunmakta. İktidar bu iki mezun grup arasında bir adaletsizliğe neden olmamalı. Yapılan KPSS sonuçlarına göre belli bir atama oranı ile uçurum yaratmadan her iki seviyeden de makul atama yapmalı. Ülke nüfusunun artış hızı, hastane ve sağlık merkezlerinin varlığı dikkate alınarak bu sorun planlanmalı. Unutulmaması gereken tek şey, her atamanın adaletli ve liyakata dayalı yapılması sağlanmalıdır. Hemşirelik, güç çalışma koşullarında özveri, sabır ve hoşgörü içinde, insan hayatıyla doğrudan ilgili, mesleki bilgi ve birikim, hızlı, hünerli, el becerisi isteyen, temelinde ise insana sevgi ve saygı besleyen kimselerin yapabileceği en kutsal meslektir."

"HEMŞİRELİK KUTSAL BİR MESLEKTİR"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şu sorulara yanıt istedi:

1. Türkiye’de devlet ve özel sağlık meslek lisesi sayısı kaçtır? Bu okullarımızdan hangi branşlarda yılda kaç öğrenci mezun verilmektedir?

2. Ülkemizde açılan devlet ve özel sağlık meslek liseleri ihtiyacın üzerinde mi mezun vermektedir? Öyle ise, ihtiyacın üzerinde mezun verilmesine neden imkan sağlanmıştır? Bu bir planlama hatası değil mi?

3. Lisans mezunu hemşire ile ortaöğretim mezunu hemşire atamalarında oluşan adaletsizliği nasıl gidereceksiniz?

4. Bakanlık verilerine göre atama bekleyen ortaöğretim ve lisans mezunu hemşirelik mezunu kaç kişi bulunmaktadır?

5. 2019 yılı için ortaöğretim ve lisans hemşirelik mezunu insanlarımızdan kaçar kişi atama yapacaksınız? Bu konuda bir çalışmanız mevcut mu?