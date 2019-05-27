"Atama bekleyen mühendislerimiz ne oldu?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların tarım sektörüne kazandırılması için başlatılan projeye dikkat çekip, "Bu projeler uygulanırken 2 yılı aşkın süredir atama bekleyen ziraat mühendisleri, gıda, su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlere verilen atama sözü neden yerine getirilmiyor?" diye sordu.



"SAYISAL EŞİTLİK NEDEN YOK?"



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde 'İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi Projesi' adında bir proje yaşama geçirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün istihdam projesi kapsamında Suriyelilerin tarım sektörüne kazandırılması için başlatılan çalışmaya göre 8 ilde 815 kişiye ilk etepta tarımsal iş başı eğitimleri verileceği duyuruldu. Suriyelilerin ağırlıklı olarak yer alacağı proje kapsamında ilk adım Bursa'da atılarak projenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sunan Ayhan Barut, yürütülecek projede Türk vatandaşları ile Suriyeli sığınmacılar arasında sayısal eşitlik gözetilmemesine tepki gösterdi. Tarım alanında atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlere vurgu yapan Barut, verilen atama sözünün derhal yerine getirilmesini istedi.



"SURİYELİ SIĞINMACILAR DAİMİ OLARAK KALACAK MI?"



CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, soru önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini talep etti:

"1. Bahse konu proje hangi 8 ilimizde uygulanacaktır? Bu illerde tarım sektöründe ihtiyaç duyulan istihdam açığı nedir?

2. Bursa’dan sonra hangi illerde ve her il için ayrılan fonlar ne miktarda ve süreçte olacak?

3. Söz konusu projenin sürekliliği ve tarımsal alanda uygulanabilir olması için hangi şartlar veya koşullar belirlenmiştir?

4. Proje ile sağlanacak kaynak miktarı ve proje süresi ne olacaktır?

5. Geçici bir süre için misafir edilen Suriyelilerin ülkemizde tarım alanında istihdam edilmesine yönelik böyle bir proje kendi insanımızı mağdur etmeyecek mi?

6. Eğitimlerde Suriyeli ve Türk vatandaşı arasında sayısal eşitlik neden dikkate alınmamaktadır? Bu uygulama ile toplumumuz arasında oluşacak sosyal adaletsizliği nasıl önleyeceksiniz?

7. Suriyeliler öncelikli uygulanacak proje nedeniyle sektörde oluşacak ücret adaletsizliği nasıl önlenecektir? Bu durum ilgili illerde çalışan Türk vatandaşları ile Suriyeliler arasında bir rekabete ve huzursuzluğa neden olmayacak mı? Bu risk nasıl giderilecektir?

8. FAO başka hangi ülkelerde böyle bir proje uygulamaktadır?

9. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin daimi olarak kalması için uluslararası kurum ve kuruluşlarla bir proje mi hayata geçirilmektedir?

10. Proje ile Türkiyede eğitilmiş olan Suriyelilerin AB ülkelerine göçmen olarak kabul edilmeleri sağlanacak mı?

11. AB ülkelerinin Türkiye’den belli sayıda mülteci kabul etmeleri bu proje ile mi gerçekleşecek?

12. Benzer projeler başka hangi iş kollarında veya sektörlerde sözkonusu olacaktır? Bu amaç doğrultusunda ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmeniz var mı?

13. Suriyelilere iş ve meslek kazandırmayı hedefleyen projeler uygulanırken kendi öz evlatlarımız tarımın eğitimli genç meslek gruplarından Ziraat Mühendisleri, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Tekniker ve Teknisyenlere verilen atama sözü neden yerine getirilmiyor?

14. Bu meslektaşlarımızın atamasını ne zaman yapacaksınız?

15. Ülkemiz tarımını Suriyeliler mi kalkındıracak, tarladan sofraya her alanda yıllarca eğitim almış öz evlatlarımız mı?

16. Tarım cenneti olan ülkemizde kendi insanlarımızın gelişimi ve üretim gücünü arttıracak plan ve projeler neden uygulanmıyor?"

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