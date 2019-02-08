Atama Bekleyen 400 Bin, Öğretmen Açığı 100 Bin, Atama 20 Bin!

Gürer: Öğretmenler arasındaki ayrımcılık sonlandırılmalıdır..

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kuraları çekilerek atamaları yapılacak yeni 20 bin öğretmen sayısının öğretmen açığı dikkate alındığında yetersiz olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, öğretmenlerin 20 bin atamanın yetersizliğini ifade ettiklerini vurgulayarak: “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yazılı soru önergeme verdiği yanıtta 97.031 bin öğretmen ihtiyacı bulunduğunu ifade etmiştir. Bu kadar öğretmen açığı varken 400 bine yakında atamayı bekleyen öğretmen varken, alımı yapılan 20 bin öğretmen sayısı çok düşük kalmaktadır. Neden MEB öğretmen açığını gidermemektedir. İhtiyaç varken neden atama yapılmamaktadır? Her yıl sınırlı sayıda alınan öğretmen ile öğretmen açığı artmaktadır. Öğretmen bilgi ile öğrenciyi buluşturandır. Engelli öğretmen sayısının 6.751 olduğu ve engelli öğretmen adaylarının da bu bağlamda atama beklediği de bir gerçektir. MEB kadrolarında yüz bine yakın açığın varlığı dikkate alındığında bu açığı giderecek alımlar bir an önce gerçekleştirilmelidir” dedi.

ÖGRETMENLER ARASINDA AYRIM ARTIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Öğretmen öğretendir. Öğretmenler arasında ayrımda ciddi boyutlara ulaştı. Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi, olmamalıdır. Özlük Hakları iyileştirilmeli, tüm öğretmenlere kadrolu çalışma olanağı sağlanmalıdır. Çalışma koşulları iyileştirilerek yoksulluk sınırı altında kalmayacak ücret verilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik evlilik yapılması durumunda iki farklı ilde öğretmenlerin eş olmalarına karşın tayinlerinin yapılmaması doğal bur durum sayılamaz” dedi.

Gürer, resmi verilere göre resmi eğitim kurumlarında, 73 bin 261 eğitim kurum yöneticisi, 78 bin 263 kadrolu öğretmen, 59 bin sözleşmeli öğretmen olmak üzere 920 bin 524 öğretmenin görev yaptığını belirtti. MEB’de 100 bin öğretmen açığı varken binlerce öğretmenin atama beklediğine dikkat çeken Gürer, kamu alımlarında yazılı sınavların yeterli görülmesi ve kayırmacılığa yol açan sözlü sınavlardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadrolu, sözleşmeli, vekil, kısa zamanlı, ücretli ve usta öğreticiler adı altında değişik tanımlarla görev yapan öğretmenler için yeni bir düzenleme yapılıp tümünün kadrolu statüsüne geçirilmesini istedi.

TAŞERON ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron sistemle çalışan öğretmenler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına da değindi. Sayıları 2 bin 500’ü bulan Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde, 27 bin 500 özel eğitim öğretmenin görev yaptığını ifade eden CHP Milletvekili Gürer, bu öğretmenlere MEB’in diğer öğretmenlere tanıdığı hakları vermesi gerektiğini anlattı. Bu durumdaki öğretmenlerin özlük haklarının olmadığı gibi ihbar ve ikramiyelerden de mahrum çalıştırıldığını kaydeden Gürer, “Süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan öğretmenlere, öğretmen kimliği dahi verilmemektedir. Eğitim fakültesi mezunu olan ve MEB’in açtığı kurslardan sertifika alarak 400 saat ders veren özel eğitim okul öğretmenlerinin tipik bir taşeron uygulamasıdır” diye konuştu.

Gürer, yetki sorumluluk ve ceza uygulamaları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna tabi olduklarını ifade ederek, “Suçta memur, kadro ve maaşta işçi sayılan bu öğretmenlere kadro verilmelidir” şeklinde konuştu.

Sosyoloji mezunlar için MEB’in açtığı eğitim programları sonucunda sertifika almayan hak kazanan rehber öğretmenlerin okul öncesi öğretmenlerin, çocuk gelişimi öğretmenlerinin, zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinin mutlaka MEB kadrolarında istihdam edilmesi gerektiğini söyledi

KREŞ ÖĞRETMENLERİ MEB KAPSAMINA ALINAMLI

Ülke genelinde özel ya da kamu tarafından okul öncesi eğitim amaçlı kreşler açıldığını, belediyeler tarafından da kreşler oluşturulduğunu belirten Gürer, kurum çalışanı olarak görülen ve statüleri şirket çalışanı olarak belirlenen kreş öğretmenleri içinde düzenlemeye gidilmesini ve kreş öğretmenlerine de öğretmenlik kimliği verilerek MEB kapsamına alınmasının gerektiğini belirtti. Gürer: “Çocuk eğitiminde görevli öğretmenlerin bu yolla kurslara da tabi tutularak çocuklar üzerinde eğitim etkisinin artırılması sağlanmalıdır” dedi.

1200 ÖĞRETMENİN HAKKINI VERİN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl eylül ayında ücretli öğretmenler için 5 bin atama yapıldığını anımsatarak, aynı şartlara haiz 1200 öğretmenin ise kontenjana takıldığını belirtti. Gürer, bu 1200 öğretmene de kadro verilmesi gerektiğini kaydetti. Gürer: “Bir yıldır tüm şartları sağlayarak mülakatta yeterli puan alan, güvenlik soruşturmasından geçen ve kontenjan engeline takılan sadece 1200 öğretmenin dahi sorununu Milli Eğitim Bakanlığının gidermemiş olması ve bu öğretmenlerin mağdur durumda bulunması kabul edilemez. 10-20 yıl arasında mesleğini yapmış olan öğretmenlerin kontenjan nedeni ile yalnızca 1200’ünün kadro dışı kalması ve hayallerinin yıkılması doğru değildir. Bir an önce 1200 öğretmenin kadroları verilmelidir” dedi.

SANAT TARİHİ MEZUNLARI MAĞDUR

1982-1983 eğitim öğretim döneminde 74 mezun veren sanat tarihi bölümünde 2017-2018 dönemindeki mezun sayısının 1363’e çıktığını belirten CHP Milletvekili Gürer, 1982’den 2018’e 16 bin 417 sanat tarihi bölümünün mezun olduğunu söyledi. Gürer, geçen yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını ve sanat tarihi mezunlarına kontenjan ayrılmadığını hatırlatarak, 5 bin ek kontenjan karşılığı görev yapanların sözleşmeli öğretmen ataması döneminde ise sadece bir sanat tarihi bölümü için kontenjan ayrıldığını söyledi.

Gürer, bu durumun üniversite mezunu işsizliğin somut bir örneği olduğunu belirterek, “1 milyonu aşan üniversite mezunlarının içinde 400 bine ulaşan öğretmen olma umudunu taşıyan vardır. MEB boş kontenjanındaki 100 bin açık bir an önce doldurulmalıdır” diye konuştu.

EK 3600 NE ZAMAN?

Ek 3600 ek gösterge konusunda öğretmenlere söz verildiği halde halen bir düzenleme yapılmadığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, tüm memurlar için ek 3600 göstergesi verilmesi konusunda kanun teklifi verdiğini bildirdi. Gürer: “Cumhurbaşkanın 24 Haziran seçimleri öncesi öğretmen, din görevlileri, hemşireler ve polisler için ek 3600 gösterge sözü verdi. 100 günlük ikinci programda da öğretmene ek 3600 gösterge yer alıyor. 24 Hazirandan bugüne 230 gün, 100 günlük 2. programın açıklanmasından bugüne 26 gün geçti ek 3600 gösterge ne oldu?” Diye sordu.

MEB’de görev yapan öğretmenlerin ekonomik, sosyolojik, ve psikolojik sorularının bulunduğuna işaret eden Gürer, eğitimde başarının öğretmenin çalışma koşulları ile doğrudan ilgili olduğunu ifade etti.

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