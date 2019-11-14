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Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
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Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde gündem dışı söz alarak atama bekleyen 1200 engelli öğretmeni gündeme getirdi.

Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde gündem dışı söz alarak atama bekleyen 1200 engelli öğretmeni gündeme getirdi.

14 Kasım 2019 Perşembe 17:26
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde gündem dışı söz alarak atama bekleyen 1200 engelli öğretmeni gündeme getirdi.

MHP'li Olacay Kılavuz atama bekleyen engelli öğretmenlerin kendilerini ziyaret ettiklerini sosyal medya hesabından "Atama bekleyen engelli öğretmen adaylarımız Meclise ziyaretimize geldiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Engelli öğretmenlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirttik." ifadeleri ile duyurmuştu. Bu görüşmenin ardından atama bekleyen engelli öğretmenlerin sorunlarını TBMM'de dile getirdi.

MHP'li Olcay Kılavuz'un TBMM'deki konuşması şöyle;

Engelli vatandaşlarımız hayatları boyunca birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktalar, geçimlerini temin etmek için diğer vatandaşlarımıza kıyasla dezavantajlı durumda bulunmaktadırlar. Bu atama döneminde, 2018 yılında sınava girip iki yıldır atama bekleyen 1.200 engelli öğretmenin tamamının atanması yüce devletimiz açısından zor olmasa gerektir. 1.200 engelli öğretmen bu atama müjdesinin verilmesini bekliyor. Öğretmenlerimizi sevindirelim, onların bir an önce hayata katılmasını sağlayalım.

Ayrıca, şimdiye kadar yapılan atamalarda hiç kontenjan açılmayan ulaştırma hizmetleri, Rus dili, makine ve metal gibi bölümlerle ilgili de çalışma yapılmalı ve acil bir atama yöntemi izlenmelidir. Hükûmetimizden ve hassaten, Millî Eğitim Bakanımızdan hayırlı haber bekliyoruz.

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