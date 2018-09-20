'Astsubay kursiyerlerinin mağduriyeti giderilecek mi?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, TBMM Başkanlığı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

HİÇBİR İŞE GİRMEYİN DENİLMİŞ

12. Dönem Kara Kuvvetleri Astsubay kursiyerlerinin 26 Ağustos 2016 tarihi itibariyle idari izne çıkarıldıklarını kaydeden Milletvekili Köksal, "960 kişi olan bu kursiyerler 189 günlük kursu tamamlamışlar ve idari izne gönderilirken de kendilerine dışarıda hiçbir işe girmemeleri söylenmiştir. Kendilerine durum netleştikten sonra çağrılıp göreve başlatılacakları söylenmiştir." dedi.

2 AY SONRA İLİŞİKLERİ KESİLDİ

Ancak 2 ay kadar sonra 29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 675 sayılı KHK ile kursiyerlerin ilişiklerinin kesildiğini ifade eden Köksa, "Aynı dönemde eğitim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan kadın kursiyere aynı eğitime göre mezun olma hakkı verilirken diğer 959 Türk vatandaşı kursiyer mezun olamamıştır." ifadelerini kullandı.

BU AYRIMIN NEDENİ NEDİR?

Köksal soru önergesinde Bakan Akar'a şu soruları yöneltti:

“Bu ayrımın nedeni nedir? 12. Dönem Kara Kuvvetleri Astsubay kursiyerlerinin ilişiği kesilirken Hava ve Jandarma da eğitim gören aynı dönem kursiyerlere hakları verilmiş göreve başlamıştır. Bu durumda Kara Kuvvetlerinde eğitim gören 12. dönem astsubay kursiyerlerinin bu şekilde göreve başlatılmaması ilişiğinin kesilmesi hakkaniyete uygun bir tutum mudur? 12. dönem Astsubay kursiyerleri suçsuz yere haksız bir şekilde mağdur edilmişlerdir. Bunlarla ilgili bir güvenlik soruşturması yapılarak soruşturmada geçenlerin çok sevdikleri askerlik mesleğine alınmaları hususunda bir çalışma yaparak mağduriyetlerini gidermeyi düşünüyor musunuz?"

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