Askerlik Süresi Kısalıyor; 3 Ay Zorunlu 6 Ay Bedelli Askerlik

Bedelli askerlik tartışmaları nihayet son buldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bedelli askerlik kanunu geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkmadan önce havalimanında 'profesyonel askerlik sistemine geçmeliyiz, bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duymamalılıyız' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği Profesyonel Askerlik, Profesyonel Ordu dediği sistemin detayları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir daha bedelli askerliğe gerek kalmadan, yeni ve kalıcı bir askerlik sistemi getireceklerini açıkladı. Yeni sistem için de farklı alternatifler üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmalarda ‘'Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması'' ilkesinden yola çıkıldı. Bugüne kadar “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” biçiminde uygulanan askerliğin, profesyonel orduya geçilene kadar, herkes için 9 ay süreyle ve tek tip olması öngörülüyor. 3 ay temel eğitim yapılması, kalan 6 ayın kıtada geçirilmesi ve yedek subaylığın da tamamen kaldırılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Ön çalışmaya göre profesyonel orduya geçilip uzman erbaş sayısı yeterli seviyeye ulaştığında, askerlik yükümlülüğü her yurttaş için zorunlu ve 3 ay temel eğitimden sonraki 6 ay da bedelli olacak. 6 ay için aylık asgari ücreti ödeyen terhis edilecek. Para ödemeyip askerde kalanlara ise her ay asgari ücret tutarında maaş verilecek. Yurtiçi bedelli askerlik de artık gündeme gelmeyecek.

Yapılan çalışmalarda tek tip askerliğin sakıncaları da ortaya konuldu. Bu sistemde, eğitimliler ile eğitimsizler arasında fark kalmayacak. Yüksek okul mezunu ile ilkokul mezunu bile olmayan genç, aynı süreyle askerlik yapacak. Gençler bir an önce hayata atılmak için üniversite eğitimini ikinci plana iterek askere gidecek.

TUGAYLAR PROFESYONEL

Halen 6 komando tugayına yedek subaylar ve erler alınmıyor. Bu 6 tugay subay astsubay ve uzman erbaşlardan oluştu ve terörle mücadelede görev alan kadro profesyonelleşti. Daha önce tümen-alay esasına dayalı olan kuvvet yapısı da, tugay-tabura çevrildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat taburları, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, sabit konuşlu iç güvenlik taburları ve destek unsurları da profesyonel askerlerden oluşuyor.

KPSScafe.com.tr | Ankara