Askerliğini Yapanlar İçin Yeni Hamle!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması istemi ile yazılı bir soru önergesi verildi. Önergede askerlikte geçen sürelerin sigortadan sayılmasıyla ilgili olarak sorular yer alıyor.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, kısa ve uzun dönem askerlik görevini yerine getirenlerin sigortasız kaldığı için adeta cezalandırıldığını belirterek konuya ilişkin soru önergesi verdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, askerlik görevini yerine getiren vatandaşların bu süre boyunca sigortalı sayılması için soru önergesi verdi.

Bahşi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması üzere Meclis’e sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bugünün şartlarında askerliğini bedelli yapanlar 15 bin TL ödeyerek tamamlamakta ve işinde çalışmaya devam ettiği için sigortası yaymaktadır. Askerliğini fiili olarak yapanlar 12 ay askerlik yapıyor. Askerlik nedeniyle sosyal güvenlik hakkından mahrum kalınan süreyi, borçlanma yoluyla kazanmaktadır.

2018 yılında; 30 gün askerlik yapmış olan sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak istese 649,59 TL,

360 gün askerlik yapmış olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak istese 7 bin 794 TL ödemektedir.

Dolayısıyla askerliğini fiilen yapanlar bir nevi cezalandırılmaktadır.”

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