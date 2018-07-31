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Askerler İçin Kanun Teklifi

CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar, vatani görevini yapan askerlerin şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması için kanun teklifi verdi.

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Askerler İçin Kanun Teklifi

CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar, vatani görevini yapan askerlerin şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması için kanun teklifi verdi.

31 Temmuz 2018 Salı 14:42
Askerler İçin Kanun Teklifi

HASDAL’DAKİ O OLAY HATIRLATILDI

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde vatani görevini yapan askerlerin ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasını öngörüyor. 

Teklifin gerekçesinde düşük gelirli ailelerin, 12 aylık askerlik süresi boyunca çocuklarına yardım etmekte zorlandıkları, vatani görevini yapan askerlerin de çalışamadıklarından dolayı ailelerine mali açıdan yük getirdiği vurgulandı.

Geçen yıl İstanbul Hasdal'daki kışladan bayramda aileleriyle görüşmek için çarşı iznine çıkan askerlerin İstanbulkartları olmadığı tarafından otobüse alınmadığını hatırlatan CHP’li Sancar, “Halkın rahat ve refah içinde uyuyabilmesi için askerlerimiz geceleri ve gündüzleri gözlerini kırpmadan ülkemizi gerek iç gerekse dış tehditlerden korumaktadır. Vatan sınırlarımızı koruyan ve gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığı gösteren Mehmetçiklerimize sahip çıkmak ise temel görevi olmalıdır” ifadesini kullandı. 

BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI ÖRNEK VERİLDİ

Bedelli askerlik için belirlenen miktarın askerliğini yapan birçok gencimiz için oldukça yüksek bir rakam olduğunu kaydeden Sancar, “Vatani görevini yapan gençlerimizin şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlandırılması, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçükte olsa moral olacaktır” dedi.

Kanun teklifi, vatani görevini yapan askerlerin, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılmasını öngörüyor. 

Askerleri Otobüse Almayan Şoför ( İstanbul )

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Teoman SancarChpAskerlrücretsiz Ulaşım
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