Asker ve Polis Olmak İsteyenlerden TBMM'ye Dilekçe!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na vatandaşların gönderdiği dilekçeler ile ilgili bilgiler verdi. En çok asker ve polis olmak isteyenlerin dilekçe gönderdiğini aktaran Komisyon Başkanı Satır ilginç taleplerde bulunanların da olduğunu aktardı.

ASKER VE POLİS OLMAK İSTEYENLER DİLEKÇE YAZIYOR!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Karaoğlu'na açıklamalarda bulunan Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır ''renk körleri de asker, polis olabilsin ve asker, polis olma yaş şartı yükseltilsin'' şeklinde taleplerin olduğunu söyledi.

1 YILDA 7 BİNDEN FAZLA DİLEKÇE TEK TEK İNCELENDİ

Son bir yıl içerisinde dilekçe komisyonuna gelen 7 binin üzerindeki dilekçeyi tek tek incelediğini belirten Belme Satır' şu açıklamaları yaptı;

''Son dönemde en çok ne tip başvurular geliyor?'' sorusuna ''Biz bu dönem aslında herkesin ortak şikâyet konusu olan bazı konulara el attık. Gıda Bankacılığı, evlilik programları, mide ameliyatları gibi… Obezite kaynaklı çok sayıda yanlış mide ameliyatları yapıldığına yönelik başvurular artınca, bu konuda ayrı bir araştırma yapılması ve alt komisyon kurulması gündeme geldi. Ayrıca, süresiz nafaka konusunda yoğun başvuru oluyor. Bir dönem, dershanelerin kapatılması sürecinde, kötü niyetli olarak FETÖ'cüler aynı tip dilekçe ile adeta komisyonu başvuru yağmuruna tuttular. Bizim komisyon üzerinden bir mağduriyet oluşturmak istediler. Hatta 15 Temmuz'dan sonra da yine bu mağduriyet kisvesi altında yoğun başvuru yaptılar. FETÖ bizim komisyonu kullanmak istemiş. Biz bunu fark ettik ve gereğini yaptık.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, kendisine gelen dilekçeleri ''dert mektupları'' olarak nitelendirip mektuplar ile ilgili soruları yanıtladı. Belma Satır başvurular arasında,‘robotların İslamiyet ve Müslümanlığa uygun davranması gerektiğini, Pokemon oyunu yasaklanmasını ya da ‘renk körü olanların da asker ve polisliğe alınmasını isteyenler’ olduğunu belirtti.

'HER DİLEKÇEYE CEVAP VERİLİYOR ÇÜNKÜ ANAYASAL HAK'

Muhabirin ''Her gelen dilekçeye cevap veriyor musunuz?'' sorusuna ''Evet veriyoruz. Çünkü dilekçe hakkı anayasal bir hak ve bu sebeple her türlü dilekçeyi inceliyoruz. Çoğu zaman bizzat ben bakıyorum. Sonrasında biz ilgili kurumlara yazı yazarak, şikâyetler ve talepler konusunda bilgi ve cevap istiyoruz. Cevaplar geldikten sonra da 10 kişilik uzman ekibimizle vatandaşa verilecek cevaplar ve alınacak kararları belirliyoruz. Bu komisyonu bir makam mevki olarak kullanırsanız, aslında odanız var, altınızda kırmızı plakalı aracınız var. O şekilde devam edersiniz. Ama burayı gerçek anlamda kullanırsanız, vatandaşın neden şikâyetçi olduğunu, talepleri ne, siyasetçi olarak çok fikir sahibi olursunuz. Hangi kurumlar tam çalışmıyor, kim işini aksatıyor hepsinin fotoğrafını çekersiniz.

Bu ara afla ilgili çok başvuru geliyor. Hem af isteyenler, hem de karşı olan mağdurlar bize yazıyor. Yüzlerce başvuru geliyor bu günlerde. Örneğin, bir vatandaş ‘Benim 7 çocuğum var. Çok suç işledim ama hapiste Kur'an-ı kerimi okudum. Tövbekâr oldum. Kendimi toparladım. Şimdi afla dışarı çıkarsam, yine suç işlerim günahkâr olurum' diyerek affa karşı çıkıyor.'' açıklamalarını yaptı.

TBMM'NE DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

https://edilekce.tbmm.gov.tr/ adresine girip üye olarak dilekçe yazabilirsiniz.

TBMM İçtüzüğünün 116'cı ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 ve 6'cı maddelerine göre



Dilekçede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı:

Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, talep* ve şikâyeti içermeyen, anlaşılabilir olmayan,

Kişinin Adı Soyadı, İmzası ve (İkametgâh veya İş ) adresi bulunmayan,

Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren,

Çözümü salt yargı organı kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu mercilerce yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan,

İdari başvuru yollarının yeterince tüketilmediği,**

Dilekçelerin esastan görüşülemeyeceğini karara bağlar.

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