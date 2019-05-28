Asker ve Polis Olmak İsteyenler İçin Bakanlığa Çağrı Yapmıştı! Engelli Atamalarını da Meclis Gündemine Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 950 engelli öğretmen atamasını gündeme taşıdı. Daha önce de asker ve polis olmak isteyen adayların basit sağlık uygulamaları ile elenmelerini gündeme taşımıştı. İşte detaylar...

MHP'li Olcay Kılavuz'un TBMM Genel Kurul Konuşması şöyle;

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım kardeşimiz şehadet şerbeti içmiştir. Kardeşimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun.

Ayrıca, yaklaşık bir buçuk yıldır atama bekleyen 950 engelli öğretmen adayımız bulunmaktadır. Engelli öğretmenlerimizin gözü kulağı, Millî Eğitim Bakanlığından gelecek hayırlı haberdedir. Engelli öğretmenlerimiz hayatları boyunca önlerine çıkan her türlü engeli aşarak toplumsal yaşama katılmak, meslek hayatlarına başlamak için devletimizden bir imkân istemektedir. Devletimizin öğrencileriyle kavuşmak için sabırsızlanan 950 öğretmen kardeşimizin bu haklı isteklerine kayıtsız kalmayacağına ve bu konuda gereken adımların bir an önce atılacağına inanıyor, konuyu dikkatlerinize arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Atama bekleyen 950 engelli öğretmenimiz adına söz aldık. pic.twitter.com/cxJ6264JfQ — Olcay Kılavuz (@OlcayKilavuz) May 27, 2019

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