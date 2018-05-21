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Aşık Veysel'in Torunu O Parti'den Milletvekili Adayı Oldu

PartilerinMilletvekili aday listesinin yayımlanmasının ardından listelerdeki isimler de gündemde konuşulmaya başlandı. Listeye bakıldığında Aşık Veysel'in torununun İYİ Parti'den aday olduğu görülüyor.

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Aşık Veysel'in Torunu O Parti'den Milletvekili Adayı Oldu

PartilerinMilletvekili aday listesinin yayımlanmasının ardından listelerdeki isimler de gündemde konuşulmaya başlandı. Listeye bakıldığında Aşık Veysel'in torununun İYİ Parti'den aday olduğu görülüyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 19:27
Aşık Veysel'in Torunu O Parti'den Milletvekili Adayı Oldu

İYİ Parti bugün Milletvekili seçimleri için listesini yayımladı.

Yayımlanan listede, İzmir birinci bölgenin ilk sırasında Dursun Müsavat Dervişoğlu yer alırken, ikinci bölge 1'inci sırada ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray aday olarak gösterildi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in başdanışmanı, merhum Türk halk ozanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İzmir birinci bölge 4'üncü sıradan aday gösterildi.

İYİ Parti'nin İzmir adaylarına bakıldığında tanıdık simalara da rastlanıyor. Milliyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Mehmet Tezkan, İzmir ikinci bölge 3'üncü sırada kendisine yer buldu.

Demokrat Partili isimler de İYİ Parti listelerinden 24 Haziran Milletvekili seçimleri için aday gösterildi. DP İzmir İl eski Başkanı Metin Dökmeciler ikinci bölge 6'ncı sıradan aday olurken, yine il eski başkanı Osman Varol da birinci bölge 6'ncı sıradan İYİ Parti milletvekili adayı oldu.

18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülen tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir ikinci bölge 3'üncü sıradan aday gösterildi.

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiAşık VeyselIzmir
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