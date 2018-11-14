"Asgari Ücretten Vergiler Kaldırılsın"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Ararştırma Önergesinde "İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla; Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğincemeclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz." ifadelerine yer verdi.

Araştırma önergesinde genel gerekçe ise şöyle açıklandı;

Ücretliler üzerinden gerçekleştirilen kesintiler gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere dört farklı gruptan oluşmaktadır. Ücretlerden kesilen vergiler, sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve bunların yanında ortaya çıkan sonucun ücrete oranının oldukça yüksek oldu ve vergi yükünün, ücretli çalışanlar için ağır bir yük olduğu anlaşılmaktadır. Asgari Ücretli çalışan vatandaşları düşündüğümüzde bu yükün daha da arttığını tahmin etmek zor olmayacaktır.

2018 yılı Ekim ayı itibari ile asgari ücret net olarak 1603 TL'dir. Bunun yanında açlık sınırı 1919 TL ve yoksulluk sınırı ise 6252 TL'dir. Ayrıca evli olmayan çocuksuz bir çalışanın aylık asgari harcaması 2360 TL'dir. Görüldüğü üzere asgari ücretli çalışan vatandaşlar açlık sınırının altında yaşamaya mecbur kalmaktadırlar.

Dünyadaki bazı örnekler baktığımızda asgari ücretli işçi çalıştıran ülkerin Türkiye'nin bir hayli ilerisinde oldukları görülecektir. Örneğin, Almanya'da asgari ücret aylık 1923 dolar iken, bu rakam Hollanda'da 1917 dolar, Belçika'da 1925 dolar ve İrlanda'da 1874 dolar'dır. Rakamlara bakıldığında, Türkiye'nin bu seviyelere ulaşması için kat etmesi gereken çokça mesafe olduğu görülmektedir.

Asgari Ücret kıyaslamasında dünya ülkerine oranla oldukça geride olan Türkiye'de bir de yüksek vergi oranları ile ücretin etkisi iyice azalmış, asgari ücretli çalışanların da alım güçleri düşmüştür. Esasında, asgari ücretin vergilendirilmesi durumu adalet ilkesi ile pek örtüşmemektedir.