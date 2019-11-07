Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!

Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret zam oranları nı beklerken AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yumurta sayısı üzerinden asgari ücret ile çalışanları şaşırtan bir hesaplama yaptı.

YUMURTA ÜZERİNDEN ASGARİ ÜCRET HESABI

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Asgari ücretli bir arkadaşımız 2002 yılında 1750 tane şimdi kaç tane yumurta alıyor? 4 bin 375 tane. Elektriği, doğalgazı onları geçiyorum” ifadelerini kullanmasının ardından komisyonda yer alan milletvekillerinden bazıları, “Elektriği de doğalgazı da söyle canım” dedikten sonra vekil Aydemir gülerek cevap verdi.

BİZİM DÖNEMİMİZDE YOKSUL KİMSE YOK

“2002 yılında 1432 kw elektrik alıyorken şimdi ise 3 bin 270 kw elektrik alıyor.” Diyen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “583 m3 doğalgaz alırken şimdi ise bin 108 m3 doğalgaz alıyor. Rahat olun bizim dönemimizde yoksul kimse yok.” Dedi.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGE DE GÜNDEME GELDİ

Komisyonda yer alan vekillerin Emeklilikte Yaşa Takılanları hatırlatmasınınım ardından AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “EYT’ye de geleceğim.” Diyerek cevap verirken “3600 ek göstergeyi unutma” açıklamasına ise cevap vermedi.

PEMPE GÖZLÜK MÜ TAKIYORSUNUZ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in yaptığı asgari ücret açıklamaları sonrasında, "Söylediklerinizi duyduktan sonra hayretler içerisinde kaldım. Pembe bir gözlükle mi bakıyorsunuz? Pollyannacılık mı oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.