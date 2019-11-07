Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103544
ALTIN
270.169
DOLAR
5.7360
STERLIN
7.3605
EURO
6.3415
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği komisyonda yumurta üzerinden yaptığı asgari ücret hesabı herkesi şaşırttı. 2002 yılında alınan yumurta sayısı ile 2019 yılında alınan yumurta sayısı üzerinden hesap yapan vekil Aydemir, “Bizim dönemimizde yoksul kimse yok” dedi.

Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği komisyonda yumurta üzerinden yaptığı asgari ücret hesabı herkesi şaşırttı. 2002 yılında alınan yumurta sayısı ile 2019 yılında alınan yumurta sayısı üzerinden hesap yapan vekil Aydemir, “Bizim dönemimizde yoksul kimse yok” dedi.

07 Kasım 2019 Perşembe 20:02
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!

Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret zam oranlarını beklerken AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yumurta sayısı üzerinden asgari ücret ile çalışanları şaşırtan bir hesaplama yaptı.

YUMURTA ÜZERİNDEN ASGARİ ÜCRET HESABI

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Asgari ücretli bir arkadaşımız 2002 yılında 1750 tane şimdi kaç tane yumurta alıyor? 4 bin 375 tane. Elektriği, doğalgazı onları geçiyorum” ifadelerini kullanmasının ardından komisyonda yer alan milletvekillerinden bazıları, “Elektriği de doğalgazı da söyle canım” dedikten sonra vekil Aydemir gülerek cevap verdi.

BİZİM DÖNEMİMİZDE YOKSUL KİMSE YOK

“2002 yılında 1432 kw elektrik alıyorken şimdi ise 3 bin 270 kw elektrik alıyor.” Diyen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “583 m3 doğalgaz alırken şimdi ise  bin 108 m3 doğalgaz alıyor. Rahat olun bizim dönemimizde yoksul kimse yok.”  Dedi.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGE DE GÜNDEME GELDİ

Komisyonda yer alan vekillerin Emeklilikte Yaşa Takılanları hatırlatmasınınım ardından AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “EYT’ye de geleceğim.” Diyerek cevap verirken “3600 ek göstergeyi unutma” açıklamasına ise cevap vermedi.

PEMPE GÖZLÜK MÜ TAKIYORSUNUZ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in yaptığı asgari ücret açıklamaları sonrasında, "Söylediklerinizi duyduktan sonra hayretler içerisinde kaldım. Pembe bir gözlükle mi bakıyorsunuz? Pollyannacılık mı oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücretlileri şaşırtan yumurta hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Meclis Gündeminde!
Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Meclis Gündeminde!
"Vatandaşı Kandırmayın, 3600 Ek Göstergeyi Çıkarın"
"Vatandaşı Kandırmayın, 3600 Ek Göstergeyi Çıkarın"
MHP'li Baki Şimşek Af Yasasını ve 3600 Ek Göstergeyi Meclise Taşıdı!
MHP'li Baki Şimşek Af Yasasını ve 3600 Ek Göstergeyi Meclise Taşıdı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim