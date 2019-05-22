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Asgari Ücretlileri İlgilendiren Gelişme!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye'deki 6 milyonu aşkın asgari ücretliyi yakından ilgilendiren bir soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Asgari Ücretlilerden vergi alınmaması gerektiğini belirten Feridun Bahşi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir dizi soru yöneltti.

Asgari Ücretlileri İlgilendiren Gelişme!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye'deki 6 milyonu aşkın asgari ücretliyi yakından ilgilendiren bir soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Asgari Ücretlilerden vergi alınmaması gerektiğini belirten Feridun Bahşi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir dizi soru yöneltti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:01
Asgari Ücretlileri İlgilendiren Gelişme!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye'deki 6 milyonu aşkın asgari ücretliyi yakından ilgilendiren bir soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Asgari Ücretlilerden vergi alınmaması gerektiğini belirten Feridun Bahşi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir dizi soru yöneltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı muhatap alan soru önergesinde asgari ücretlilerin vergiden muaf tutulması konusunda herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Bahşi soru önergesinde "Dünyanın en adaletsiz vergi sitemlerinden birinin Türkiye'de olduğunu, tüm vergi yükünün yaşam mücadelesi veren çalışanların üzerine yıkıldığını" belirtti.

Bahşi'nin soru önergesi şöyle;

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.05.2019 12:42
Anahtar Kelimeler:
asgari ücretlileri ilgilendiren gelişme
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