“ASGARİ ÜCRETİ NASIL ARTIRDIYSAK EYT’Yİ DE 3600 EK GÖSTERGEYİ DE O MECLİS’TEN ÇIKARTTIRACAĞIZ”

Konuşmasına, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirerek başlayan Ağbaba, “CHP olarak milletin iradesine sahip çıktık. Bu zorlu süreçte yanımızda olan, farklı siyasi görüşte de olsalar bize destek veren, kapılarını açan başta Malatyalılar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

“CHP OLARAK MİLLETİN İRADESİNE SAHİP ÇIKTIK”

Artık herkesin rahatladığı, herkesin mutlu olacağı bir dönem başlamıştır. Demokrasinin önemini hatırladığımız bu dönemde artık herkes geleceğe umutla bakıyor” ifadelerini kullandık.



“TÜİK BAŞKANI’NI PAZARDAKİ KADINLAR GÖRSELER, TERLİKLE DÖVERLER”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ağbaba, TÜİK’i sert biçimde eleştirdi. Ağbaba: “TÜİK Haziran ayı enflasyonunu Binde 3 olarak açıkladı. Tekrar ediyorum; yıllık 15.72, aylık binde 3. Pazara inin. Pazardaki fiyatlara bakın. TÜİK Başkanı’nı pazardaki Malatya’lı kadınlar görseler, terlikle döverler. Aklımızla alay mı ediyorsunuz? Oradaki rakamlarla TÜİK’in açıkladığı rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Bu binde 3 ne demek?. Kamu emekçilerine toplu sözleşmelerde verilecek olan enflasyon farkı zammı bu rakamlar üzerinden hesaplanacak. 3000 bin lira alan kamu çalışanı 9 TL zam alacak. Allah akıl fikir versin. Sadece son bir haftada şekere %16, Elektriğe %15, Çaya %15, Mazota 23, Benzine 27 kuruş zam yapıldı. Saray’ın TÜİK’i ise hala “Enflasyon binde 3” diyor. İnanıyor muyuz? Hayır.” ifadelerini kullandı.



EMEKLİLERİN %50’si ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Ekonomik krizin emeklileri de derinden etkilediğini belirten Ağbaba, “Emeklilerimizin yarısından fazlası hala asgari ücretin altında maaş alıyor. Dul ve yetimlerimiz 1000 TL’nin altında maaş alıyor, 1000 TL’nin altındaki o maaşlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Emeklilerin de dul ve yetimlerimizin de derhal yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışma yapılması gerekiyor.” dedi.



“ASGARİ ÜCRETİ NASIL ARTIRDIYSAK EYT’Yİ DE 3600 EK GÖSTERGEYİ DE O MECLİS’TEN ÇIKARTTIRACAĞIZ”

Milyonlarca insanı etkileyen EYT ve 3600 Ek Gösterge meselesine de değinen Ağbaba şunları söyledi: “Her yerde söylediğim bir başka mesele de EYT meselesi. Buradan da tekrar ediyorum. EYT’yi çözmesi gerekenler kaçıyorlar ama nereye kaçarlarsa kaçsınlar biz bu meselenin peşini bırakmayacağız. Emeklilikte yaşa takılıyorlardı. Sonrasında emeklilikte AKP’ye takıldılar. Şimdi de MHP’ye takılıyorlar. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. O EYT’yi o Meclis’ten çıkaracağız. Yine seçim öncesinde vaat ettikleri 3600 ek gösterge meselesinin de bizzat takipçisiyim. Hemşireye, Polise, Din görevlisine, Astsubaylara, Öğretmenlere, İnfaz Koruma Memurlarına ek göstergenin 3600 olması için mücadelemi sürdüreceğim. Bu meseleyi sürekli olarak gündem tutacağım.” dedi.



“MUHALEFETE KAPANAN TRT, PKK’nın KURUCUSU OSMAN ÖCALAN’A AÇIK!”

23 Haziran seçimleri öncesinde Osman Öcalan’la röportaj yapan TRT’yi de ağır bir dille eleştiren Veli Ağbaba, röportajdan bir ekran görüntüsü göstererek “Bunu her yerde anlatacağız, kimse bu görüntüyü unutmasın, unutturmasın.” Dedi. Ağbaba, TRT’ye yönelik eleştirilerine şu şekilde devam etti: “Muhalefete kapanan TRT, Osman Öcalan’a açık. Bu mesele ciddi bir meseledir; devlette çivinin çıktığının göstergesidir. Devlet böyle yönetilmez. Kırmızı bültenle aranan birini Kuzey Irak’ın bir köyünde seçimden iki gün önce bulup röportaj yapıyorlar. Ne için? Oy için. AKP’yi övdürüp, CHP’yi eleştritmek için. Osman Öcalan meselesini her seferinde bunların yüzüne vuracağız. Bu olay başka bir ülkede yaşansa hükümet derhal istifa ederdi. O müdüre bu emri verenler de bunun hesabını vermelidir. O TRT Genel Müdür’ü de acilen görevden alınmalıdır. TRT artık baştan aşağıya çökmüştür.” dedi.



“O MAAŞI ALANLARA DA VERENLERE DE YAZIKLAR OLSUN”

Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin aldıkları maaşları da eleştiren Ağbaba “O maaşları verene de alana da yazıklar olsun. Bu inanların bu maaşa ihtiyaçları mı var? Devlet, Meclis’te odasını vermiş, danışmanlarını vermiş, makam arabasını vermiş, mazotunu vermiş, korumalarını vermiş; bir de üstüne 13 bin TL olan maaşı 18 bin TL’ye çıkartıyorlar. Yahu gözünüz doysun! Bir de üstüne o Kurul’dan birisi çıkmış maaşını sorana “Edepsiz” diyor. Bunları yapanlar sonra çıkıyorlar, fakir fukara edebiyatı yapıyorlar; din, iman diyorlar. Böyle şey olmaz. O maaşı alanlara da verenlere de yazıklar olsun. Vatandaşın çocukları üniversite bitirip sokakta işsiz gezerken, bakan eskileri, belediye başkanı eskileri, onların aileleri devletin en önemli yerlerinde ciddi maaşlarla, makam arabalarıyla, sınırsız imkanlarıyla devleti soymaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

“ERGENEKON KUMPASI SÜRECİNDE SADECE SANIKLAR DEĞİL TÜM TÜRKİYE KAYBETTİ”

Ağbaba Ergenekon Davası’nda yargılanan sanıkların beraat etmesini ise şöyle değerlendirdi: “Birileri bu davanın savcısıydı. Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da ‘Sen savcısıysan ben de avukatıyım.’ dedi. Davanın her aşamasını CHP olarak takip ettik ve en başından beri bunun bir kumpas planı olduğunu söyledik. 12 yıl süren kumpas artık tamamen çöktü ama ne yazık ki 20’ye yakın değerli insanımızı bu süreçte kaybettik. Binlerce insan mağdur oldu. Maalesef bu süreçte sadece Ergenekon sanıkları kaybetmedi, Türkiye kaybetti. TSK yerle bir edildi. Üniversiteler yerle bir edildi. Ne yazık ki utanma duygusunu kaybetmiş bir siyasetle karşı karşıyayız. Devlet, Ergenekon sanıklarından özür dilemelidir. Bu kumpasın siyasi sorumluları da, savcısı olanlar da elbet bir gün bunun hesabını hukuk karşısında verecektir.” şeklinde konuştu.



“MALATYA’DA KEMAL SUNAL MÜZESİ KURULMALI”

Ünlü sanatçı Kemal Sunal’ın 19. ölüm yıl dönümü vesilesiyle Kemal Sunal’a da konuşmasında yer veren Ağbaba, “Hemşerisi olmaktan gurur duyduğum Kemal Sunal’ı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Malatya, Kemal Sunal gibi bir değere hak ettiği önemi ne yazık ki henüz veremedi. Malatya’da bu büyük sanatçımız için bir müze kurulması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediyesi hala bir adım atmış değil. Önümüzdeki süreçte de adım atılmazsa müzenin Kültür Bakanlığı tarafından kurulması için gerekli girişimleri bizzat gerçekleştireceğimi belirtmek istiyorum.” dedi.



“13 KİLO KAYISI İLE ANCAK 1 LİTRE MAZOT ALINIYOR”

Malatya’da yaş kayısının kilo fiyatının 50 kuruş olarak açıklanması konusuna da değinen Ağbaba, bu fiyatın çiftçi açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Ağbaba, ““13 kilo kayısı verirseniz ancak 1 litre mazot alabiliyorsunuz. Hani ‘Beka, beka’ diyorlardı ya; Malatya’nın bekası da kayısıdır. Kayısı para etmezse Malatya ekonomisi çok büyük zarar görür. Meclis’te kayısı ile ilgili defalarca girişimlerde bulundum, tamamı reddedildi. Duyan yok. Maalesef hala 50 kuruşa kayısı satılıyor. Devlet’in acilen kayısıyı desteklemesi lazım.” Şeklinde konuştu.