Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100201
ALTIN
257.516
DOLAR
5.6350
STERLIN
7.1272
EURO
6.3656
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"
Diyanet Kurban Bedelini Açıkladı!
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!
Sahte video oyunlarının kurbanı olmayın!

Arınç'tan 'zam' iddialarına yanıt: Maaş zammı yetkisi Erdoğan'da

Maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir" dedi.

Arınç'tan 'zam' iddialarına yanıt: Maaş zammı yetkisi Erdoğan'da

Maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir" dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 21:48
Arınç'tan 'zam' iddialarına yanıt: Maaş zammı yetkisi Erdoğan'da

Yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, maaşı ile ilgili tartışmalarla ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç’ın maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilmişti. Arınç’ın 13 Haziran'da katıldığı bir programda maaşıyla ilgili sorulan soruya bunu gündeme getirenlere "edepsizler" demişti. Maaşı zammı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir" ifadelerini kullandı.

İşte Bülent Arınç'ın kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı o açıklamalar:

- Önceden kararlaştırdığımız bir program çerçevesinde 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında eşimle ve dostlarımla birlikte 5 ülkeyi kapsayan Balkan seyahatine çıkmıştık. Bugün yurda döndük. Gezimizle ilgili güzel hatıra ve notları sizlerle ayrıca paylaşacağım ancak yurt dışında bulunduğum süreçte son günlerde sosyal medya kaynaklı kamuoyunu etkilemeye yönelik yalan ve iftiraların ulaştığı çirkin seviyeyi görünce bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydum.

- Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim. Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür. Bu orijinal videoda görüleceği üzere “insanî ve islâmî görevim” olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür.

'YURTDIŞI SEYAHATİM NEDENİYLE O TOPLANTIYA KATILAMADIM'

- Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı “insanî ve islâmî görev” olarak gösterme çabasıdır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun yaptığı toplantı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurtdışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurtdışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım. Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK’in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiği öğrendim.

TOPLANTIDA MAAŞ KONUSU GÜNDEME GELMEDİ'

- Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
arınç tan zam iddialarına yanıt maaş zammı yetkisi erdoğan da
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti'nin TRT önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
İYİ Parti'nin TRT önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
Ali Babacan Hakkında Suç Duyurusu!
Ali Babacan Hakkında Suç Duyurusu!
İBB'de 2 atama daha yapıldı
İBB'de 2 atama daha yapıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim