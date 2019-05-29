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Arınç ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için açıklanan tek isim eski Meclis Başkanı Bülent Arınç oldu. Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödenecek.

Arınç ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için açıklanan tek isim eski Meclis Başkanı Bülent Arınç oldu. Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödenecek.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:09
Arınç ne kadar maaş alacak?

Kararnamede kurula ilişkin üye sayısının kaç olacağı, kimlerin gireceği, işlevi ve kurul üyelerine yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanı kararıyla şekilleneceği belirtiliyor.

KURULUN OLUŞUMU

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu,  10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle kuruldu. İlgili kararname, 15 Mayıs’ta yayımlandı. Kararnamede "Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Yine aynı kararnameye göre, kurulun üyeleri, çalışma esasları ve yapılacak ödemeler de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

HER BİRİNE AYDA YAKLAŞIK 13 BİN TL

Independent Türkçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Külliye’de kurulan 10. kurul. Bundan önceki 9 Politika Kurulu’na 76 üye atandı. Her birine yapılacak ödeme yine 1 numaralı kararname ile belirlenmiş durumda. Memur maaş katsayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeniyor. Bu yılın bütçesinde, kurul üyeleri için ayrılan ödenek ise 12 milyon TL.

ŞİMDİLİK AÇIKLANAN TEK ÜYE ARINÇ

Kurulun şimdilik açıklanan tek üyesi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç. 3 dönem kuralı nedeniyle AK Parti'den milletvekili adayı olamayan ve uzun süredir aktif siyaset dışında olan Arınç, bu görevle Külliye’ye dönmüş oldu.

TEKLİF GÖTÜRÜLEN İSİMLER

Habertürk'ten Çimen Çetin, Bülent Arınç dışında Hikmet Çetin, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a da kurul üyelikleri için teklif götürüldüğünü bildirdi. Çiçek, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın da kurul üyesi olmayı kabul ettiği belirtiliyor.

1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP’nin eski genel başkanı Hikmet Çetin kendisine teklif geldiğini ve teşekkür ederek kabul etmediğini söyledi.

1991-1995 arasında TBMM Başkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk ise kendisine teklif yapılmadığını söyledi.

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