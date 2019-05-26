Arı katili bitki koruma ilacının üretim ve ithalatı yasaklandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in arı kovanlarının yok olmasına neden olan 'Neonikotinoid’ adı verilen ilaç grubunun, arıcılık sektöründe yarattığı sorunu, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Bekir Pakdemirli, Neonikotinoid grubunda yer alan 3 aktif maddeden sadece Clothianidin aktif maddesi yasaklandığını belirtti. Bakan Kurum, ilgili aktif madde ihtiva eden bitki koruma ürünlerinin imalat ve ithalatına son verildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, “Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'nin raporuna göre 'Neonikotinoid' olarak adlandırılan ilaç gurubu sebebiyle bir yılda yaklaşık 200 bin arı kovanı yok oluyor. Avrupa'da yasak olduğu belirtilen bu ilaçların zararlarının tespit edilmesi adına çalışma yapılmakta mıdır? Ülkemizde yerli arı ırkının korunması ve ekolojik dengenin sağlanması adına çalışma yapılması düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.

Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, “Neonikotinoid grubunda yer alan 3 aktif maddeden sadece Clothianidin aktif maddesi yasaklanmış olup, diğer 2 aktif madde de ise kısıtlama yoluna gidilmiştir. Clothianidin aktif maddesinin ve bu aktif maddeyi ihtiva eden bitki koruma ürünlerinin ithalat ve imalatı 8 Şubat 2019 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır” açıklamasında bulundu.

Bakan Kurumu, “Bu bağlamda Imidacloprid ve Thiamethoxamaktif maddesini ve karışımlarını ihtiva eden bitki koruma ürünlerinin ithalatı, imalatı ve kullanımı konularında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde Bakanlığımızca gerekli kararlar alınmış olup, söz konusu kararlar uygulamaya konulmuştur. Bu konuda sonraki sürecin yönetiminde de yine Avrupa Birliği'nde alınan kararlar ve yapılan uygulamalar incelenecek, konu takip edilerek gerekli kararlar alınarak uygulanacaktır” dedi.

YERLİ IRKIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI

“Türkiye'de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması" isimli araştırma projesinin 2018 yılında başladığını hatırlatan Bakan “Ülkemizde bulunan ve değişik bölgelerde adaptasyon sağlamış yerli arı ırklarım korumak amacıyla Anadolu Arısı, Muğla Arısı, Trakya Arısı, Ege ve Orta Karadeniz Bölgesi Arısı'nm ıslahı yapılmış ve arıcıların kullanımına sunulmuştur. Diğer bölgelerde bulunan bal arısı ırk ve ekotiplerine ait ıslah ve muhafaza çalışmaları Bakanlığımız ve Merkez Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklıyla yürütülen projelerle devam etmektedir” dedi.

114.5 TON BAL ÜRETİYORUZ

Bakan, 2017 yılında 63 milyon 318 bin TL arıcılık desteği ödemesi yapıldığını, 2002 yılında 74 bin 554 ton olan bal üretiminin, 2017 yılında 114 bin 471’e çıktığını da sözlerine ekledi.

ARILARI KORUMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplu arı ölümlerinin saptanıp takibinin önemli olduğunu, doğa dengesini sağlayan üretken arının balının da yararlarının saymakla bitmeyeceğini ifade ederek, “Dünyaca ünlü balımızda bile kolay yoldan para kazanmayı amaçlayanların eli var. Arıları korurken sahte balı yok etmek için arı balını da korumalıyız. Alınan önlemlere karşı basında arı ölümleri haberleri varlığı dikkate alınarak arıların titizlikle korunması takip edilmelidir” dedi.

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