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Arabistan Kralı'ndan İçinde 30 Ağustos Geçmeyen 30 Ağustos Mesajı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yolladı. Mesajda 30 Ağustos'a hiç değinilmemesi oldukça dikkat çekiciydi.

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Arabistan Kralı'ndan İçinde 30 Ağustos Geçmeyen 30 Ağustos Mesajı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yolladı. Mesajda 30 Ağustos'a hiç değinilmemesi oldukça dikkat çekiciydi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:04
Arabistan Kralı'ndan İçinde 30 Ağustos Geçmeyen 30 Ağustos Mesajı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yolladı. Mesajda 30 Ağustos'a hiç değinilmemesi oldukça dikkat çekiciydi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht  Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak olarak Suudi Arabistan resmi ajansı SPA gösterilen haberde Kral ve Veliaht mesajları şöyle; 

 “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı içtenlikle  tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Kardeş Türkiye’nin yönetimi ve halkına daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulunuyoruz.”  ifadelerine yer verdi.

Kaynaklara; Anadolu Ajansı

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