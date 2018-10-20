Anneler İçin Kanun Teklifi: SGK öncesi doğum yapan annelere de borçlanma hakkı verilsin

Gürer’in TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi, çalışma hayatına atılmadan önce doğum yapan annelerin sigortalılık öncesi dönemde dünyaya getirdiği bebekleri için de doğum borçlanması yapabilmesini öngörüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinde ülkemizde kadınların ilk SGK sonrası 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl, toplamda 6 yıl olmak üzere 2560 güne kadar doğum borçlanması yaparak emeklilikte eksik prim günlerini tamamlayabiliyor olduğuna dikkat çekti. Gürer, SGK öncesi doğum yapan kadınların ise bu haktan yararlanamadıklarını hatırlattı.

Doğum öncesinde sigorta girişi olmayan annelerin, doğum borçlanması yapamazken, erkeklerin, sigortalılık öncesi askerlikte geçen sürelerini borçlanabildiklerine vurgu yapan Gürer, “Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar ve sigortalı olmadan askerlik görevini yerine getiren erkekler borçlanmadan yararlanabiliyorken; iş hayatına çocuğunu doğurduktan sonra başlayan kadınlar önceki doğumları için borçlanma hakkından yararlanamamaktadır. ” dedi.

SGK öncesinde doğum yapan kadınların da doğum borçlanmasından yararlandırılması gerektiğini belirten Gürer, “Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile çalışma hayatına atılmadan önce doğum yapan annelerin SGK öncesi doğum borçlanması hakkına kavuşmaları amaçlanmıştır” açıklamasında bulundu.

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