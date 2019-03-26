Ankara’da Şok Anket Sonuçları!

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Tüm adaylar halka kendini tanıtmak ve projeleri anlatmak için meydan meydan geziyor. Günde 10 km yürüyen de var. Kahvehane dolaşan da! Ev ziyaretleri yapan da var, işyerlerinde esnafın sorunlarını dinleyen de!

Peki son seçim anketleri Ankara için ne diyor?

Son seçim anketlerinde Ankara’da kim önde?

Euronews’un haberine göre 5 büyük anket şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçları geldi.

İşte o anketler:

“Area Araştırmanın Ankara'da 8-24 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nı adayı Mehmet Özhaseki'nin 5 puan önünde yer aldı.

Ankara'da ilçeleri de kapsayan geniş saha araştırması sonuçlarına göre toplam oy oranları üzerinden Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki için yüzde 38.6, Mansur Yavaş içinse yüzde 43.4 oy oranı çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında Mehmet Özhaseki'nin oy oranının 45.5, Mansur Yavaş'ın 51.2 olduğu görüldü.

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunda CHP'nin adayı, İYİ Parti'nin de desteklediği Mansur Yavaş önde. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy tercihini Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş'tan yana kullanacağını bildirdi. Seçmenlerin %36,8'i ise Ankara'nın Cumhur İttifakı/Ak parti adayı Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı.

Piar Araştırma şirketinin 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankette de Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 41,7 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'nin yaklaşık 6 puan önünde yer aldı.

Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da 31 Mart 2019 yerel seçimler için yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kulat, Ankara'da Mansur Yavaş'ın 5-6 puan önde olduğunu söyledi. Kulat, "Son 5 seçimde muhalefet görmediği düzeyde önde görünüyor. Bunda ekonomik kaygıların da mutlaka bir etkisi var."dedi.

SAROS Danışmanlık: Ankara'da, bin 620 denekle, 19-28 Eylül tarihleri arasında yapılan yüz yüze görüşmeye göre Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın tahmini oy oranı yüzde 46,2, Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'nin ise yüzde 37,9. Bu oranlara kararsızların oyları dağıtıldığında ise Yavaş'ın oy oranı yüzde 54,1'e, Özhaseki'nin oy oranı ise 44,3'e çıkıyor.

PollMark Araştırma: Ankara'da 10-16 Şubat 2019 tarihlerinde 5 bin 40 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 42,1; Mehmet Özhaseki'nin ise yüzde 32.