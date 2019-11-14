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Ankara'ya Bomba Gibi Düşen İddia! MHP'nin Başına Soylu'mu Geçecek?

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Devlet Bahçeli’den sonra MHP’nin başına AK Partili bir bakanın geçmesinin gündemde olduğunu iddia etti ve bu isim olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret etti.

Ankara'ya Bomba Gibi Düşen İddia! MHP'nin Başına Soylu'mu Geçecek?

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Devlet Bahçeli’den sonra MHP’nin başına AK Partili bir bakanın geçmesinin gündemde olduğunu iddia etti ve bu isim olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 20:18
Ankara'ya Bomba Gibi Düşen İddia! MHP'nin Başına Soylu'mu Geçecek?

Ahmet Takan bugünkü yazısında, siyaset kulislerini hareketlendirecek bir iddiada bulundu. Takan, “Devlet Bahçeli’den sonra MHP’nin başında AKP’li bir bakanı görürseniz şaşırmayın” dedi.

Ahmet Takan’ın yazısında ismini açıkça yazmadığı AKP’li bakanın Süleyman Soylu olduğu iddia edildi.İşte Ahmet Takan’ın bugünkü yazısında MHP’yle ilgili bölüm:
Erdoğan’a çok yakın bir kaynaktan dinlediğim iki iddiayı ileteyim: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracakları partilere karşı, Erdoğan “öyle göründüğü gibi sessiz sedasız bir kenarda oturup gelişmeleri izlemiyor” muş…

Birincisi; Erdoğan kabine içinde çok güvendiği bir isme yeni parti kurması için hazırlık yaptırmış. “Sayın Bakan”, “her şey hazır vaziyette” Erdoğan’dan gelecek “harekete geç” talimatını bekliyormuş.

İkinci iddia daha da sürpriz; Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin sağlık sebeplerinden dolayı siyaseti bırakma ihtimaline karşı da önlemini almış. Kabine içinde kendisinin çok güvendiği Devlet Bahçeli’nin de çok takdir edip sevdiği bir ismi MHP Genel Başkanlığı için düşünüyormuş.

Hatta kaynağım akıllara durgunluk verecek bu iddiasını daha da ileri taşıdı; “Sayın Bahçeli’nin sayın Bakan’a olan sevgisi kamuoyunun bildiği bir gerçek. Reis, bu görüşünü Devlet Bey’e açtı. Karşılığında da olumlu sinyal aldı.

Sayın Bakan’ı bir gün MHP’nin başında görürseniz hiç şaşırmayın.” Vallahi, burası Ankara!.. 30 küsur yıllık gazetecilik tecrübem bana asla şaşırmamayı öğretti. Arşivim, “asla olamaz” denilen nice sürprizlerin gerçekleştiği gerçekler ile dolu. Devlet Bahçeli’nin gizli gizli Erdoğan ile görüştüğünü ve işin siyasi ortaklığa kadar gideceğini ilk yazdığımda yer yerinden oynamıştı. Özellikle MHP Balgat bürosundan işittiğim hakaretlerin haddi hesabı yoktu!.. Gün geldi her şey ayyuka çıktı. Makyajlar döküldü!.. Cumhur İttifakı kuruldu. AKP-MHP el ele verip rejimi değiştirdi. Dünkü düşman kardeşler, can ciğer kuzu sarması oldu!..

Ahmet Takan'ın yazısının tamamı için...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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