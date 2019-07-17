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Ankara'da kulisler bunu konuşuyor: Ali Babacan istifa sonrası nereye gitti

Yeni bir siyasi oluşum için AK Parti'den istifa eden AK Parti'nin kurucularından ve eski bakan Ali Babacan ile ilgili bir iddia Ankara'da kulislere bomba gibi düştü.

Ankara'da kulisler bunu konuşuyor: Ali Babacan istifa sonrası nereye gitti

Yeni bir siyasi oluşum için AK Parti'den istifa eden AK Parti'nin kurucularından ve eski bakan Ali Babacan ile ilgili bir iddia Ankara'da kulislere bomba gibi düştü.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
Ankara'da kulisler bunu konuşuyor: Ali Babacan istifa sonrası nereye gitti

Türkiye, AK Parti’den kopup, yeni kurulacak olan partilere odaklanmış durumda. Kurulacak olan partilerden birinin lideri konumundaki eski Bakan Ali Babacan son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüş ardından da AK Parti'den istifa etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın kuracağı parti, siyaset dünyasını da hareketlendirdi.

TÜRKİYE ONU MERAK EDİYOR O TATİLE ÇIKTI

Türkiye Babacan'ı konuşurken, Babacan sessizliğe büründü ve siyasi arenada görünmez hale geldi. Herkes Babacan’ın nerede olduğunu ve ne yapacağını merak ederken AK Parti kulislerinde bir iddia dolaşıyor.

Odatv'nin kulislerden edindiği bilgilere göre; Ali Babacan tatile çıktı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde tatilde olan Babacan'ın dönüşte parti çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

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