Ankara'da ilginç iddia: AK Parti'de yeni hedef İYİ Parti ile ittifak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sık sık MHP ile ittifaka devam edileceğini vurgulasa da AK Parti içinde yeni kurulacak partilerle birlikte 2023 ya da daha erken yapılacak bir seçimde hem Cumhur, hem de Millet İttifakı’nı oluşturan bileşenlerin değişebileceği, hatta ittifakların yeni baştan kurulabileceği dile getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Erdoğan’ın 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yakınlaşmasına dikkat çeken AK Parti kurmayları, “MHP lideri Bahçeli halinden oldukça memnun, çünkü AK Parti’den geçişler olduğu için oyu artıyor. Ama İYİ Parti ile kurulacak bir ittifakta yüzde 50+1’e ulaşmak daha garanti gibi duruyor. Hem MHP’ye giden oylar geri gelir hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti’den MHP’ye göre daha fazla oy alınır” görüşünü dile getiriyor. Bahçeli’nin son dönemde yaptığı çıkışların da AK Parti’nin bir başka partiye doğru yönelmesini önleme amaçlı olduğu dile getiriliyor.

'YENİ PARTİLER AK PARTİ'Yİ ZORA SOKACAK'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğiyle Ali Babacan’ın parti kurma hazırlıkları devam ederken, siyaset kulislerinde bir yandan erken seçim olup olmayacağı, yeni kurulacak partilerin ittifakları nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Yeni sistem nedeniyle artık partilerin TBMM’de kaç milletvekili alacağından öte Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağının kilit önemde olduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, 2023’te ya da daha erken yapılacak bir seçimde hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı’nda değişiklikler olabileceği, ittifakların yeniden kurulabileceği zeminlerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Bu zeminde en önemli konulardan birinin Davutoğlu ve Babacan’ın kuracağı partilerin potansiyelinin olacağına dikkat çekilirken “Her iki parti bırakın yüzde 4-5’leri ya da barajı geçecek bir oy oranını AK Parti tabanından yüzde 1’er oy alsa bile 23 Haziran’da yüzde 52.5 ile Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhur İttifakı’nı zora sokar” görüşü dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimin riske girdiğini görmesi durumunda Cumhur İttifakı’nı genişletme arayışına girebileceğini belirten bazı AK Parti yöneticileri, 30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan ile Akşener arasındaki yakınlaşma ile İYİ Parti’nin HDP’li Leyla Güven ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki açıklamasının bu anlamda önemli olduğuna dikkat çekiyor.

AK PARTİ KURMAYLARI: İTTİFAKA MHP YERİNE İYİ PARTİ GİRERSE OYUMUZ ARTAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndan oldukça memnun olduğunu, AK Parti’den geçişler nedeniyle oyunun yükseldiğini kaydeden parti kurmayları, “MHP, Cumhur İttifakı’na İYİ Parti’nin dahil edilmesini istemez. Ama Cumhurbaşkanı soğuk değil. Bahçeli belki de son dönemdeki çıkışlarıyla bunu önlemeye çalışıyor. Şu anda İYİ Parti’nin oyu MHP’den yüksek. MHP’nin yerine Cumhur İttifakı’na İYİ Parti girerse Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz artar. 23 Haziran seçimindeki yüzde 52.5 oyun yüzde 47’si AK Parti’nin, yüzde 3-5’i MHP’nin oyu. MHP’nin oyunun yükselmesi AK Parti’ye kızanların bu partiye geçmesinden kaynaklı. Eğer ittifakta bir değişiklik olursa partiye kızanlar MHP’ye gitmeyeceği ve Bahçeli’ye kırgın küskün olan İYİ Partililer Erdoğan’a oy vereceği için yüzde 52’nin de üzerine çıkılabilir” görüşünü dile getiriyor.

İTTİFAKTA SAADET PARTİSİ DETAYI

AK Parti kulislerinde, seçime yaklaşılırken ittifaklar konusunda sadece İYİ Parti değil, Saadet Partisi’nin de içinde olacağı farklı ittifak modellerinin gündeme gelebileceği kaydediliyor.

'YUMUŞAMA SONUÇ GETİRİR'

Erdoğan’ın son dönemde başlattığı “kutuplaştırma yerine kucaklama siyasetiyle yumuşama stratejisinin” partiye olumlu dönüşler getireceği hesabını yapan AK Parti yöneticilerinin, “Belediye başkanlarıyla toplantı yapılması çok olumlu bir adım oldu. Bunların devamı da gelecektir. Şu anda gerginlik partiye yaramıyor. PKK ile mücadele ve dış politikada ABD ile gerginlik ise Cumhur İttifakı’na yarıyor. Gerginlikten uzaklaşılması ve ortamın yumuşatılması kurulacak partileri olumsuz etkileyecektir” görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

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Cumhuriyet