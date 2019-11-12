Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104228
ALTIN
269.501
DOLAR
5.7651
STERLIN
7.4015
EURO
6.3501
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden atılan 10 işçi geri döndü: 'Başkan Yavaş sözünde durdu'

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 17 Eylül 2019'da işten çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım 2019 itibarıyla işlerine yeniden başladığını söyledi. Toruntay, "Sayın Mansur Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden atılan 10 işçi geri döndü: 'Başkan Yavaş sözünde durdu'

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 17 Eylül 2019'da işten çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım 2019 itibarıyla işlerine yeniden başladığını söyledi. Toruntay, "Sayın Mansur Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu" dedi.

12 Kasım 2019 Salı 14:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden atılan 10 işçi geri döndü: 'Başkan Yavaş sözünde durdu'

Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamasına, haksız yere işçi ve memurların görevlerinden atılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO, BELKA ve BUGSAŞ'ta bulunan 12 bin 500 üyeden 10'unun iş akdinin 17 Eylül'de feshedildiğini hatırlatan Toruntay, şöyle konuştu:

"Sayın Mansur Yavaş ile bu 10 arkadaşımızın haksız yere işten işten atılmasına dair görüşme yaptık. Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda, bu 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu ve şu an iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 kardeşimiz, 1 Kasım 2019'da tekrar işlerinin başına geçtiler."

Üyelerinin haklarını koruyacaklarını aktaran Toruntay, hep birlikte üretip ülke ekonomisine katkı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ToruntayÖz Taşıma İş SendikasıBELKOİşçiMansur YavaşAnkara Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu: 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş
Kemal Kılıçdaroğlu: 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş
KPSS Merkezi Atama ve Yerleştirme Tarihleri Ne Zaman? 2019 ÖSYM Sınav Takvimi
KPSS Merkezi Atama ve Yerleştirme Tarihleri Ne Zaman? 2019 ÖSYM Sınav Takvimi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim