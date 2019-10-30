Ankara ayağa kalktı! İntikam almaya çalışıyorlar...

ABD Temsilciler Meclisi'nde, 1915 Ermeni olaylarının soykırım tanınmasını öngeren karar tasarısı ile Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngeren yasa tasarısı kabul edildi. Türkiye'nin tepki gösterdiği kararların ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ÇAVUŞOĞLU: İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorusu üzerine, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısının kabulü kararlarını değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Ermeni tasarısı' kararı ile ilgili "Tasarı değil bir karar. Hiç bir bağlayıcılığı yok. Bağlayıcılığı yok diye alınan karara göz yumacak değiliz. Tepkimizi ortaya koyduk, sizler de bizler de bunun sebebini biliyoruz" dedi.



Çavuşoğlu, "İki tane Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi; Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu, Türkiye olarak attığımız adımlarla bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Yıllardır böyle bir karar tasarısı, ne senato ne de temsilciler meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Demokrasi kılıcı gibi tutuyorlar. Bu yok hükmünde olan bir kararın hukuki bir neticesi yoktur. Sadece ABD gibi bir ülkenin içine düştüğü durum tarafından ibretliktir, bunu külliyen reddettik. ABD Büyükelçisini bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik" ifadelerini kullandı

BAKAN GÜL: YOK HÜKMÜNDEDİR

Ankara'da yeni adliye binası için Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ankara Adliyesi girişinde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Gül, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin, "Bu bizim için, milletimiz ve devletimiz için 'yok' hükmündedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaklardır. Tarihin istismarı belki bunlara 3-5 oy kazandırabilir. Saygın ve tutarlı olmayı, bu küçük çıkarlara feda etmeyi göze alanlara gerçek ve hakikat asla merhem olamayacaktır. Neyi neye feda ettikleri de kendi bilecekleri iştir, bizim derdimiz tasamız değildir. Ancak şunu herkes bilmelidir ki; bizim tarihimizde utanç yoktur. Bu milletin tarihinde leke yoktur. 'Soykırım' lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler, aynaya baksınlar. Bizim tarihimiz; hak, hakikat, adalet üzerine yükselir. Bizim coğrafyamız kırımdan, kıyımdan kaçanların sığındığı Anadolu kucağıdır. Ana kucağı şevkatiyle dolu Anadolu coğrafyasıdır. Tarih buna şahittir. Hem geçmiş, hem bugün bu yalın gerçeğin tanığıdır" dedi.

AKAR: İTTİFAK RUHUNA AYKIRI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'yi hedef alan iki tasarının kabul edilmesine ilişkin, "Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." dedi.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Temsilciler Meclisi kararlarına ilişkin soru üzerine Akar, konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Akar, bir taraftan Türkiye'nin hudutlarının ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle Suriyelilerin evlerine güvenle ve gönüllülük esasına göre dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

DEAŞ ile PYD/YPG/PKK başta olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Akar, "Bu çalışmaların anlaşılması lazım. Bu çalışmaların iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin herhangi bir şekilde böyle yanlış muameleye tabi tutulmaması lazım. Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Akar, bir soru üzerine "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz de biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

"Görüşmede devriyeyle ilgili detaylar da konuşuldu mu? Devriye ne zaman başlayacak?" sorusuna Akar, "Her şey konuşuldu. Devriyeler önümüzdeki günlerde başlayacak, 1-2 güne başlar." karşılığını verdi.

Terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine Akar, "Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu çerçevede 3 bin DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ'lı teröristi de Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini hiçbir zaman unutmayalım. Bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasının terörle mücadele bakımından çok büyük önemi olduğunu sadece Türk değil, aynı zamanda Amerikan kamuoyunun da dikkatlerine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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