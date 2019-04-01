Ankara, Adana, Antalya, Mersin! Cumhur İttifakı Büyük Şok Yaşıyor!

Cumhur ittifakı büyük kalelerini kaybetti. İttifakların çarpıştığı 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı büyük şok yaşıyor. İşte kesin olmayan sonuçlara göre kaybedilen iller:

Ankara belki de seçimden önce en çok kaynayan seçim bölgesiydi. Mansur Yavaş’la ilgili ortaya atılan ağır iddialar Ankaralıları çok da etkilememiş olacak ki kesin olmayan sonuçlara göre Mansur Yavaş önde ve sanırız kendi ifadesiyle kendisine ‘Mansur Başkan’ denilecek.

Adana’da daha önce Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı tarafından yönetilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar tarafından kazanılmak üzere. Oy oranı farkı yaklaşık 7 puan.

Antalya’da Menderes Türel yıllar süren başkanlığın ardından koltuğa veda ediyor. Millet İttifakının desteklediği CHP adayı Muhittin Böcek kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı dersek yanlış olmaz.

Mersin de yine çok tartışılan illerden birisiydi. Eski başkan Burhanettin Kocamaz’ın başvuru belgelerinin seçim kurullarına geç teslim edilmesiyle sonuçlanan süreçle CHP adayı Vahap Seçer başkan olmak üzere. Çekişme hala devam ediyor.

Hatay büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Her sandıkla başka bir sonuç ortaya çıkıyor ancak şu anda CHP burada da seçimi kazanmaya çok yakın.

Ve İstanbul! İstanbul’da Ak Parti ilk kez böyle bir seçimle karşı karşıya. Açıkçası Ekrem İmamoğlu ismi küçük bir farkla kazanabilir veya kaybedebilir. Ama ilk kez Ak Parti İstanbul’da bu kadar zorlanıyor.